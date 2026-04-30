Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 1 polisin şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
30.04.2026 14:21  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İZMİR'in Bornova ilçesinde 10 aracın karıştığı, 1 polisin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 10 aracın karıştığı, 1 polisin şehit olduğu, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 TIR'ın hızla gelip araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İzmir yönüne seyir halindeyken İsmail Çoban'ın henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 45 KB 8376 plakalı TIR, önündeki başka TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 TIR karşı şeride geçip, 1'i polis aracı olmak üzere 8 araca çarptı. Savrulan 45 KB 8376 plakalı TIR yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde TIR'ın şoförü Çoban ve kazaya karışan motosikletin sürücüsü Gökhan Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan polis memurları Serkan Hızlı ile Hakan Özdemir ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer 3 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Polis memuru Hızlı, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen şehit oldu.

Kazaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre kazanın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair tespite rastlanmadı.

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Bir kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenilen şehit polis memurunun; 20 Haziran 2013'te Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevine başladığı, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde şark görevini tamamladıktan sonra 2 Eylül 2019'dan bu yana İzmir'de görev yaptığı belirtildi. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine uğurlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde 2 TIR'ın kontrolden çıkıp hızla gelip araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü
Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti Brent petrol fiyatları uçuşa geçti
Çanakkale’de sürüklenen tanker demirletildi Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:03
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:54
Altın için ezber bozan tahmin
Altın için ezber bozan tahmin
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:40
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:31:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.