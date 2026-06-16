İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir - Son Dakika
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İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

16.06.2026 10:16
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun İzmir’de gerçekleştirdiği ve salonun tamamen dolduğu miting, siyaset kulislerinde derin yankı uyandırdı. Kalabalığın sosyolojik yapısına dikkat çeken AK Partili eski vekil adayı Savcı Sayan "İzmir, Türkiye siyasetinin nabzının attığı şehirlerden biridir. Bu nedenle İzmir’de ortaya çıkan her siyasi hareketlilik dikkatle incelenmelidir" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “İstikbalin Anahtarı İzmir’de” programı kapsamında gittiği İzmir'de adeta gövde gösterisi yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nu tıklım tıklım dolduran coşkulu bir kalabalığa seslenen Ağıralioğlu, hükümetin 24 yıllık karnesini eleştirerek, “Söz verip de yapamadığınız her şeyi yapmak için geliyoruz” sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.

SAVCI SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

İzmir’deki bu çarpıcı kalabalık ve oluşan siyasi atmosfer üzerine, Ağrı Eski Belediye Başkanı ve AK Parti Eski İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'dan tüm partileri yakından ilgilendiren çok konuşulacak bir analiz geldi.

"MESELE KALABALIK DEĞİL, SOSYOLOJİK ANLAMI"

Sosyal medya hesabından geniş bir değerlendirme yayınlayan Savcı Sayan, İzmir’in Türkiye siyasetinin nabzını tutan bir şehir olduğunu vurgulayarak, buradaki hareketliliğin küçümsenmemesi gerektiğini belirtti. Sayan, tüm siyasi partilerin MYK ve yönetim kurullarında "Ağıralioğlu'na gelen bu insanlar kim, neden geliyorlar ve geçmişte kime oy verdiler?" sorularının cevabını araması gerektiğini söyledi.

İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

"İÇERİDE HER KESİMDEN SEÇMEN VAR"

Salondaki kitlenin tek bir partiye ait olmadığını belirten Sayan, çok renkli bir seçmen yapısına dikkat çekti: "Görünen o ki bu kalabalığın içinde sadece bir siyasi partinin seçmeni yoktur. Milliyetçi muhafazakâr da var, merkez sağ/sol da var, geçmişte AK Parti’ye oy vermiş vatandaşlar da var, MHP kökenliler, kararsızlar ve sandığa gitmekten vazgeçmiş insanlar da var. Bu tablo, Türkiye’de önemli bir kesimin yeni bir siyasi dil, yeni bir üslup ve yeni bir umut arayışında olduğunu göstermektedir."

İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

"KAVGA DEĞİL ÇÖZÜM İSTEYEN BİR KİTLE VAR"

Vatandaşların artık sadece rakiplerini suçlayan veya kavga eden siyasetçiler değil, memleketin sorunlarına güven veren kadrolarla çözüm üreten isimler görmek istediğini ifade eden Sayan, analizin devamında şu uyarılarda bulundu: "Bugün Yavuz Ağıralioğlu’nun etrafında oluşan ilginin arkasında; ekonomik sıkıntılar, temsil edilmediğini düşünen seçmenler, siyasi kutuplaşmadan yorulan vatandaşlar bulunmaktadır. Kim kazanıyor, kim kaybediyor sorusundan önce; millet ne söylüyor, ne istiyor ve neyi arıyor sorusuna cevap vermek gerekir. İzmir’den yükselen ses belki de tam olarak budur: Milletin beklentilerini ve sorunlarını doğru okuyanlar kazanacak, görmezden gelenler ise kaybedecektir."

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Türkiye, Siyaset, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir - Son Dakika

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