Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor - Son Dakika
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Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

15.06.2026 16:27
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bugün bir araya gelecek ve gerçekleştirilecek kritik toplantıda teknik direktör konusu netlik kazanacak.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de, futbol yapılanmasının en önemli halkası olan teknik direktör krizi çözülüyor. 

YÖNETİM BUGÜN TOPLANIYOR

Sarı-lacivertli yönetim kurulu, yeni sezonun yol haritasını belirlemek ve takımın başına geçecek ismi netleştirmek üzere bugün kritik bir zirve gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından yeni teknik adamın resmen duyurulması bekleniyor.

EN GÜÇLÜ ADAY AYKUT KOCAMAN

Kulüp kanadından daha önce yapılan açıklamalarda herhangi bir teknik direktörle resmi olarak el sıkışılmadığı belirtilmiş olsa da camia arkasında en çok konuşulan isim Aykut Kocaman. Sarı-lacivertli yönetim, takımı deneyimli teknik adama emanet etmeye oldukça sıcak bakıyor. Bugün Başkan Aziz Yıldırım liderliğinde toplanacak olan yönetim kurulu, teknik direktör adaylarının raporlarını detaylıca inceleyecek. Toplantı biter bitmez kulübün yeni hocasının kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

TEKNİK KADRO TANIDIK İSİMLERDEN OLUŞACAK

Aykut Kocaman'ın imza atması durumunda, yardımcı ekibinde de Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı isimler yer alacak. Kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin'in yanı sıra sarı-lacivertli formayı daha önce terletmiş eski futbolculardan oluşan güçlü bir teknik kadro kurulması hedefleniyor.

GÖREV DAĞILIMI VE TRANSFERLER DE KONUŞULACAK

Yönetimin bugünkü tek gündem maddesi teknik direktör seçimi değil. Kritik zirvede yeni sezonun transfer stratejileri masaya yatırılacak, kadro planlaması şekillendirilecek ve yeni yönetim kurulunun kulüp içi görev dağılımı da resmiyete kavuşturulacak. 

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor - Son Dakika

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