İzmit Körfezi\'nde Yapay Resifler Konuldu

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İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğinin arttırılması amacıyla hayalet ağlardan ve atıklardan temizlenmiş bölgeye yapay resifler konuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde yapay resif bırakılabilecek alanların belirlenmesi için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile çalışma yaptı.

Eskihisar Sahili'ne yapay resif bırakılması kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan proje için Gebze ilçesi Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde "Yapay Resif Bırakma Programı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığ konuşmada, İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Ağırlıkları 1,5 ila 1,7 ton arasındaki yapay resiflerin, akademisyenler tarafından belirlenen alanlara konulduğunu anlatan Büyükakın, Marmara Denizi'nin ekosisteminin korunması için birçok çalışmayı aynı anda yürüttüklerini vurguladı.

Büyükakın, bu çalışmaların başında İzmit Körfezi'nin uç noktasında biriken dip çamurunun çıkarılmasının yer aldığını, şu ana kadar 500 bin metreküplük çamurun alındığını belirterek, "Bunun deniz ekosistemini güçlendireceğini, özellikle müsilaj ve benzeri problemlerle ilgili Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulması için çok ciddi katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmaları takip ediyoruz." diye konuştu.

Evsel atık sularda yüzde 100 ileri biyolojik arıtma hedefi

İzmit Körfezi'nin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Büyükakın, özellikle evsel atık suların temizlenmesi, arıtılması ve denize bırakılmasının hayati önem arz ettiğini vurguladı.

Büyükakın, Marmara Denizi'ne 4,5 milyon metreküplük evsel atık su deşarjının yapıldığını, bunun yüzde 53'ünün sadece ön arıtmayla denize bırakıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ön arıtmayla denize bırakmak demek, kaba pisliği kenarda tutup suyu salmak demek. Bu da azot ve fosforla deniz ekosistemini kirletmek demek. Evsel atık suların içinden azotu aldığınızda biyolojik arıtma yapmış olursunuz, beraberinde fosforu da aldığınızda bunun adı ileri biyolojik arıtma olur. Biz Kocaeli'de yüzde 73 mertebesinde ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. Yüzde 100'ü biyolojik, yüzde 73'ü ise ileri biyolojik seviyede. İnşallah yüzde 100'e ulaştırmak için yatırım projelerimize devam ediyoruz. Hedef, Marmara'nın tamamında aynı oranların yakalanması ama maalesef yüzde 53'ü sadece ön arıtmayla. Bu yüzde 53'ün yüzde 97'si maalesef İstanbul'dan kaynaklanıyor."

İzmit Körfezi'ne çeşitli noktalardan 42 bin balık bırakıldığına değinen Büyükakın, "Yapay resif projesi de bu ekosistemi teşvik ve takviye edecek bilimsel çalışma olarak Marmara Denizi tarihine, özellikle Körfez yaşamına çok önemli kilometre taşı olarak dikilmiş olacak." dedi.

Konuşmanın ardından 100 beton bloktan oluşan yapay resif, özel vinçle İzmit Körfezi'nin hayalet ağlardan ve atıklardan temizlenmiş bölgelerinden Gebze Eskihisar Sahili mevkisinde dalgıçların yardımıyla deniz dibine yerleştirildi.

Resiflerin ekosisteme etkileri, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünce incelenip kayıt altına alınacak ve raporlanacak.

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt da katıldı.