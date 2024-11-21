İzmit Körfezi Projesi COP29\'da Tanıtıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi", Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) tanıtıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Bakü'deki konferansa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği hakkında düzenlenen panelde oturum başkanlığı yaptı.

Panele, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İÜ Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinden Dr. Kağan Özdemir, Solmax Netherlands BV Teknik Müdürü Edwin Zengerink de konuşmalarıyla katkı sağladı.

Panelde, dünyada dip çamuru temizliği ve geotekstil tüp teknolojisi ile susuzlaştırma, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje metodolojisi ve biyoçeşitliliğe etkisi konuşuldu.

İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen çevre projelerine değinilen panelde, bunlara ilave olarak, geçen yıl İzmit Körfezi doğu baseninde 650 futbol sahası büyüklüğündeki alanda başlatılan dip çamuru temizliği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, "İzmit Körfezi doğu baseninde uygulamakta olduğumuz ve dünya çapında örnek proje olarak gösterilen dip çamuru temizliği projesi, özel bir oturum başlığı içine dahil edildi. Bir tarafta üniversiteden akademisyenler, bir tarafta çevre bakanlığı uygulayıcı temsilcileri, bir tarafta da büyükşehir olarak buraya katıldık. Esasen dünyadaki en büyük çevre projelerinden biri gündeme alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bu toplantıların amacının, iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, dünyanın dört bir yanından çevre ve iklim değişikliği konusunda akademisyenlerin, politika yapıcıların, uygulayıcıların, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekten çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonlarda hem geçmiş dönemde alınan kararlar ve uygulamalar değerlendiriliyor hem de örnek olabilecek yeni projeler görüşülüyor. Bu manada, dip çamuru temizliğimiz, çevresel önemli bir proje olarak özel oturuma layık görüldü. Biz de toplantıya katılıp tecrübelerimizi paylaştık."

Proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Projenin 1. etabı kapsamında 125 hektardan 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 sonunda bitirilmesi planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından, 3. etap çalışmaları başlayacak.

Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.