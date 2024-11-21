İzmit Körfezi Projesi COP29'da Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit Körfezi Projesi COP29'da Tanıtıldı

İzmit Körfezi Projesi COP29\'da Tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre projesi, COP29'da dünya genelinde tanıtıldı.

21.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi", Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) tanıtıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Bakü'deki konferansa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği hakkında düzenlenen panelde oturum başkanlığı yaptı.

Panele, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İÜ Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinden Dr. Kağan Özdemir, Solmax Netherlands BV Teknik Müdürü Edwin Zengerink de konuşmalarıyla katkı sağladı.

Panelde, dünyada dip çamuru temizliği ve geotekstil tüp teknolojisi ile susuzlaştırma, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje metodolojisi ve biyoçeşitliliğe etkisi konuşuldu.

İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen çevre projelerine değinilen panelde, bunlara ilave olarak, geçen yıl İzmit Körfezi doğu baseninde 650 futbol sahası büyüklüğündeki alanda başlatılan dip çamuru temizliği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, "İzmit Körfezi doğu baseninde uygulamakta olduğumuz ve dünya çapında örnek proje olarak gösterilen dip çamuru temizliği projesi, özel bir oturum başlığı içine dahil edildi. Bir tarafta üniversiteden akademisyenler, bir tarafta çevre bakanlığı uygulayıcı temsilcileri, bir tarafta da büyükşehir olarak buraya katıldık. Esasen dünyadaki en büyük çevre projelerinden biri gündeme alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bu toplantıların amacının, iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, dünyanın dört bir yanından çevre ve iklim değişikliği konusunda akademisyenlerin, politika yapıcıların, uygulayıcıların, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekten çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonlarda hem geçmiş dönemde alınan kararlar ve uygulamalar değerlendiriliyor hem de örnek olabilecek yeni projeler görüşülüyor. Bu manada, dip çamuru temizliğimiz, çevresel önemli bir proje olarak özel oturuma layık görüldü. Biz de toplantıya katılıp tecrübelerimizi paylaştık."

Proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Projenin 1. etabı kapsamında 125 hektardan 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 sonunda bitirilmesi planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından, 3. etap çalışmaları başlayacak.

Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Belediye, Politika, Kocaeli, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi Projesi COP29'da Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:28:35. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi Projesi COP29'da Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.