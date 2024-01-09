İzmit\'te Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan, 4'üncü adrese girerken yakalanan M.S. ile gözcülük yapan R.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolunda meydana geldi. Bir kişinin apartmanın 1'inci katındaki balkona tırmandığını görenler, polise ihbarda bulundu. Polis, hırsızlık amaçlı eve girmeye çalışan M.S.'yi balkonda yakaladı. M.S.'ye gözcülük yapan R.B. de polis ekiplerince yakalandı. M.S. ve R.B.'nin daha önce de 3 evden daha hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildikleri sırada R.B., el hareketi yaptı. M.S. ise Akıllı olun, yalan yanlış yazmayın diyerek bağırdı.