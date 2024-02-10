İzmit'te Kuyumcu Dükkanından 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Nakit Para Çalındı - Son Dakika
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İzmit'te Kuyumcu Dükkanından 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Nakit Para Çalındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından yapılan soygunda toplamda 9 milyon 897 bin TL değerinde altın ve nakit para çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi henüz yakalanamadı. Olayı gerçekleştirenler, dükkanın çatı kısmındaki havalandırmadan içeri girdi ve alarm çalması üzerine kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, çalınan altın miktarı ve diğer değerli eşyalar belirlendi.

10.02.2024 19:42
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde dün bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanından yapılan soygunda toplamda 9 milyon 897 bin TL'lik altın ve nakit para çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi henüz yakalanamadı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen kişi ya da kişiler, dükkanın çatı kısmındaki havalandırmadan halat yardımıyla dükkanın içine girdi. Olayı gerçekleştirenler altınları aldıktan sonra aynı şekilde kaçarken alarm çalması üzerine dükkanın önüne gelen alışveriş merkezi güvenliği ve iş yeri sahipleri, olumsuzluk görmeyip geri gitti.

SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ayrıca dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru da bulundu.

TOPLAM 9 MİLYON 897 BİN TL'LİK SOYGUN

Çalınan altının miktarı yapılan inceleme sonrasında belirlendi. Hırsızlık sonucu toplam değeri 9 milyon 897 bin TL olan 3 kilo 200 gram altın, 50 bin dolar değerinde pırlanta, 100 bin TL nakit para, 10 bin Dolar ve 5 bin Euro ile 120 gram külçe altının çalındığı tespit edildi. (DHA)

İzmit\'te Kuyumcu Dükkanından 9 Milyon TL Değerinde Altın ve Nakit Para Çalındı
Kaynak: DHA

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Alışveriş, Kocaeli, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

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