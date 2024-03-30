İZUMED tarafından düzenlenen Farkındalık İftarı programı mazlum coğrafyalara destek amacıyla gerçekleştirildi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (İZUMED) tarafından, İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin destekleriyle mazlum coğrafyalar için "Farkındalık İftarı" programı düzenlendi.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'ndeki iftarda, Filistin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Suriye gibi mazlum coğrafyalarda yaşayanları hatırlamak ve onlara destek olmak amacıyla yer sofrasında oruç açıldı.
Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, burada yaptığı konuşmada, ramazanda İZUMED'in gerçekleştirdiği "Farkındalık İftarı"nın güzel bir düşünce olduğunu söyledi.
Ramazanın 20. iftarını yaptıklarını belirten Acar, "Farkındalık aslında güzel bir söz. İnsanoğlu gaflete yatkın bir yaratık. Rahata, lükse, servet içerisindeki yaşama kolayca adapte oluyor." diye konuştu.
Prof. Dr. Acar, şöyle devam etti:
"Şu anda mükellef sofralarda bizler iftar yaparken Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da kardeşlerimiz başka şeylerin mücadelesini veriyor. Daha doğrusu onlar hayatta kalmanın derdi ile karşı karşıyalar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Her yerde hak için mücadele eden tüm gazilerimizi, kahramanlarımızı Rabbim muvaffak eylesin. Bizlere de farkındalık şuuru nasip eylesin."
Türkiye'nin 2000 yılından sonraki süreçte maddi anlamda en müreffeh dönemini yaşadığını kaydeden Acar, "Şu anda özellikle genç neslin dert ettiği şeylere bakıldığı zaman, insanın ister istemez gülesi geliyor. Dolayısıyla bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Rahata, lükse, insanoğlu çabuk alışıyor. Bir de 'sonradan görmelik' dediğimiz sendroma karşı hepimizin duyarlı, farkındalıklı bir tutum içinde olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bayramın da tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Turan Kışlakçı da programda mazlum coğrafyalarda yaşayanların acılarını anlatan konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › İZUMED tarafından düzenlenen Farkındalık İftarı programı mazlum coğrafyalara destek amacıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, hükümetin esir müzakerelerine 'çocuk oyuncağıymış gibi' davrandığını belirterek, Netanyahu'ya 'Hiçbir şey işe yaramayacak' dedi. Ayrıca, başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen başka bir protesto gösterisinde binlerce gösterici, anlaşma yapılması ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.
Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.Ö'nün kullandığı bir otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habibler köyü civarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi. Dortmund, Adeyemi ve Ryerson'un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Dortmund'un puanı 53'e yükselirken, Bayern Münih lider Leverkusen'le arasındaki farkı 13'e çıkardı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın sırasında iftarlarını olay yerinde gerçekleştirdi. İlk yangın bir mağazada çıkarken, diğer yangın ise bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Her iki yangında da maddi hasar oluşurken, polis ekipleri inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?