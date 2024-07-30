Jandarma Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Jandarma Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-29' operasyonlarında 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 103 şüpheliden 45'i tutuklandı, 36'sına adli kontrol kararı verildi.

30.07.2024 10:13
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında; 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 103 şüpheliden 45'inin tutuklandığını, 36'sına adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-29"operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 45'inin tutuklandığını ve 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yerlikaya, aramalarda 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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