Jandarma Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel

Bir kez daha terör halayı çekmek istediler, sonları diğerleri gibi oldu

"Türkiye vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığım için utandım" deyip Bakanlığa isyan etti

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında; 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 103 şüpheliden 45'inin tutuklandığını, 36'sına adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-29"operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 45'inin tutuklandığını ve 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yerlikaya, aramalarda 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.