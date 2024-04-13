- Japonya'da Filistin'e destek gösterisi
TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde
İsrail'e soykırımı durdurma çağrısı yapan göstericiler, şarkı, slogan ve enstrumanlarla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeye çalıştı.
İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırıma bir tepki de Japonya'dan geldi. Başkent Tokyo'nun en kalabalık tren istasyonlarından biri olan Shinjuku İstasyonu önünde toplanan yerli yabancı yüzlerce gösterici Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Acil ateşkes!" ve "Boykot, tecrit, yaptırım" sloganları atan grup, şarkı, slogan ve enstrumanlarla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeye çalıştı. Gösteriye katılanlardan Ari Moriwako Filistin'i desteklemek için eyleme geldiğini belirterek, "Filistin'in özgürlüğünü istiyorum" dedi. Moriwako, gürültülü bir protesto gerçekleştirerek insanların dikkatini Filistin'de yaşananlara çekmek istedikerini vurguladı. Sakura Harikawa ise, Filistinlilerle birlik olmak amacıyla gösteriye katıldığını belirterek, "Onları unutmuyoruz, yaşananları görüyoruz. Olanlara karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Özgürlük ve adalet için buradayız" ifadelerini kullandı.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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