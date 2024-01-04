 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'daki depremde can kaybı 82'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'daki depremde can kaybı 82'ye yükseldi

Japonya'da merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğündeki depremin dördüncü gününde ölü sayısı 82'ye, yaralı sayısı 410'a ulaştı. Yaklaşık 34 bin 100 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı bölgede elektrik ve su kesintileri devam ediyor. Yardım ve kurtarma çalışmaları ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve polis ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, deprem bölgesine yardım için yaklaşık 4 milyar yeni tahsis edeceklerini duyurdu.

Japonya\'daki depremde can kaybı 82\'ye yükseldi
04.01.2024 - 12:08,
Abone Ol

- Japonya'daki depremde can kaybı 82'ye yükseldi

TOKYO - Japonya'da merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğündeki depremin dördüncü gününde ölü sayısı 82'ye, yaralı sayısı 410'a ulaştı. 79 kişiden haber alınamadığı açıklanırken, yaklaşık 34 bin 100 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 72 saat saat geride kalırken, bilanço ağırlaşıyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre Ishikawa ve çevresindeki eyaletleri vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Ishikawa eyaletinde 339, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 26, Fukui eyaletinde 6, Nagano eyaletinde 1 ve Gifu eyaletinde 1 olmak üzere en az 410 kişinin yaralandığı tespit edildi. Ayrıca 79 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Yaklaşık 34 bin 100 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı bölgede elektrik ve su kesintilerinin sürdüğü belirtilirken, soğuk hava nedeniyle araçlarında kalan depremzedelerin benzin bulmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Yardım ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremin ardından başlatılan yardım, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve polis ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Ishikawa Eyalet Valisi Hiroshi Hase hasar gören yollar ve olumsuz hava şartlarının bölgeye yardım ulaştırılmasını zorlaştırdığını ifade etti. Yardım malzemelerinin helikopterler ve gemilerle bölgeye getirildiğini kaydeden Hase, büyük gemilerin kıyıya yanaşamaması nedeniyle transferlerin küçük teknelerle yapılabildiği bilgisini paylaştı.

Başbakan Kishida'dan yardım açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise kurmaylarına deprem bölgesine müdahalede "topyekun çaba gösterme" talimatı verdi. Depremzedelere gereken her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Kishida, hükümetin yaklaşık 4 milyar yeni (yaklaşık 28 milyon dolar) deprem bölgesine yardıma tahsis etmeyi planladığını duyurdu. Kishida, kurtarma operasyonlarına katılan SDF personelinin sayısını yaklaşık 4 bin 600'e çıkarmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Büyük paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları görülmüştü. Binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmasına neden olan sarsıntı, ulaşım hatlarında da aksamalara yol açmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Japonya, Deprem, Tokyo, Deprem, Doğal Afet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'daki depremde can kaybı 82'ye yükseldi - Son Dakika


11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:17:52. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'daki depremde can kaybı 82'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement