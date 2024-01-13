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Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü etkinlikleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinlik kapsamında Japon yönetmen Shinya Kawatsura'nın 'Mayoiga Burnu' filmi gösterildi. Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türk halkının Japonya'da meydana gelen depremlere gösterdiği destekten dolayı minnettar olduğunu belirtti. Kenichi, ilişkilerin 130 yıl öncesine dayandığını ve gelecek nesillere bu dostluğun aktarılması gerektiğini vurguladı. Japon yönetmen Kawatsura ise depremin etkisini filmine yansıttığını ve Türkiye'deki deprem felaketlerini önleme konusunda daha fazla işbirliği olmasını umut ettiğini ifade etti.

Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü Etkinlikleri Başladı
13.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:31
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Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü etkinliklerinin açılış programı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Japon yönetmen Shinya Kawatsura'nın "Mayoiga Burnu" filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, 1 Ocak'ta Japonya'da meydana gelen depremlere ilişkin Türk halkından çok sayıda taziye ve geçmiş olsun mesajı aldığını, bunun için çok minnettar olduğunu söyledi.

2024 yılının Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yılı olsa da bu ilişkinin daha önceye dayandığını belirten Kenichi, şunları kaydetti:

"Çoğu kişinin bildiği 130 yıl önce Ertuğrul fırkateyninin Japonya yakınlarında batması olayı vardır. 1890 yılında yaşanan bu trajik deniz kazasında Japon köylüleri Türk askerine yardım etmiştir. Bu dostluğun temelleri 130 yıl öncesine dayanan zor duruma düştüğünde birbirine destek olma arzusuyla başladı. Yeni bir 100. yılı oluşturmak için bugüne kadar birbirimize nasıl yardım ettiğimizi gelecek nesillerine aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Dostluğun daha da geliştiği yeni bir 100 yıllık ilişki kurmak istiyoruz. Arzu ettiğimiz ekonomik ve siyasi anlamda ilişkilerimizi daha da geliştirmek. Oradan başlatıp daha iyi bir tarafa götürmek. Pandemi ile beraber iki ülke halkları arasındaki ilişkiler de etkilendi. Pandemi bittiği için ben ve çalışma arkadaşlarım Japonya'dan daha çok ziyaretçinin gelmesi, iki ülke insanının birbirini daha çok tanıması ve anlaması bakımından faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz."

"Depremin etkisini filmime aşırı yansıttığımı düşünmekteyim"

Japon yönetmen Shinya Kawatsura ise "Mayoiga Burnu" filmini 2011 Büyük Doğu Japonya Depremi'nden 7 yıl sonra yaptığını belirterek, "Buna rağmen bu filmi erken yaptığımı düşünüyorum. Depremin çok fazla etkisine girip o etkiyi filme aşırı yansıttığımı düşünmekteyim. O yüzden çok zor duygularla yaptığım bir filmdi." diye konuştu.

Kawatsura, Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendisini çok üzdüğüne işaret ederek, "Deprem ülkesi olan Türkiye'de bu filmin gösterilmesinin de bir şans olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak hayal dünyasına hitap eden filmleri çok severim. Türkiye'ye geldiğimde burada hayal edilebilecek çok şey olduğunu gördüm. Türkiye ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptım. Çok daha fazla şey öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

Küçük bir kasabada geçen olayları anlatan bir televizyon dizisi hazırladığını ifade eden Kawatsura, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki deprem görüntülerini çok fazla izledim. Filmlerimi yapmadan önce de deprem bölgelerine giderek çizimler yapıyordum. İki ülke arasında deprem felaketlerini önleme anlamında daha fazla bilgi alışverişi ve işbirliği olacağını umut ediyorum."

Kaynak: AA
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