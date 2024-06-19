Japonya ile Yeni Zelanda İstihbarat Paylaşımı Paktı Konusunda Anlaşmaya Vardı - Son Dakika
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Japonya ile Yeni Zelanda İstihbarat Paylaşımı Paktı Konusunda Anlaşmaya Vardı

Japonya ile Yeni Zelanda arasında güvenlik ve savunma alanlarında bilgi paylaşımını öngören 'İstihbarat Paylaşımı Paktı' konusunda mutabakata varıldı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasında imzalanması planlanan anlaşma konusunda prensipte anlaşma sağlandı. İki lider, savunma ve güvenlik alanlarında istihbari bilgi paylaşımını öngören anlaşmanın bir an önce imzalanması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, Güney Çin Denizi'nde artan gerginlikler ve Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği de kınandı. Japonya daha önce ABD, Avustralya, İngiltere, Hindistan, Güney Kore dahil sekiz ülke ve NATO ile de benzer anlaşmalar imzalamıştı.

19.06.2024 21:13
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Japonya ile Yeni Zelanda, iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanlarında bilgi paylaşımını öngören "İstihbarat Paylaşımı Paktı" konusunda mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasında imzalanması planlanan "İstihbarat Paylaşım Paktı" konusunda prensipte anlaşma sağlandı.

İki lider, Japonya ile Yeni Zelanda arasında savunma ve güvenlik alanlarında istihbari bilgi paylaşımını öngören anlaşmanın bir an önce imzalanması konusunda mutabık kaldı.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapan Kişida ve Luxon, Güney Çin Denizi'nde artan gerginlikler konusundaki endişelerini paylaşırken, Rusya ve Kuzey Kore arasında "artan" askeri işbirliğini "mümkün olan en güçlü şekilde" kınadı.

Ortak açıklamada, iki ülkenin, eğitim tatbikatları ve diğer operasyonlar sırasında lojistik destek ve malzeme paylaşmasına izin verecek bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik görüşmelerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, Japonya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sorunların arttığı dönemde Tokyo'nun yanında bulunmanın önemli olduğunu kaydederek, Kişida ile görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti ve Pyongyang'ın Moskova'ya "askeri desteği"nin de gündeme geldiğini kaydetti.

Japonya daha önce ABD, Avustralya, İngiltere, Hindistan, Güney Kore dahil sekiz ülke ve NATO ile de istihbarat paylaşımı konusunda benzer anlaşmalar imzalamıştı. Kanada ile de bu yönde görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Avustralya, Kuzey Kore, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Rusya, Nato, Savunma, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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