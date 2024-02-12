Japonya, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan derin endişe duyuyor - Son Dakika
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Japonya, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan derin endişe duyuyor

Japonya, İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırılardan derin endişe duyuyor

Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kobayaşi Maki, saldırılara yönelik haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti ve insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Hamas ve diğer örgütlerin terör saldırıları kınandı ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

12.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Japonya hükümeti, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kobayaşi Maki, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bir milyonu aşkın Filistinlinin yerinden edilerek, insani yardımların teslimatı açısından oldukça önemli görülen Refah kentine yerleştiğini anımsattı.

Kobayaşi, Refah kentinde İsrail'in düzenlediği saldırılara yönelik haberlerden derin endişe duyduklarını bildirdi.

Çocuk, kadın, yaşlı dahil sivil kayıpların sayısının arttığına ve sahadaki insani durumun giderek kötüleştiğine işaret eden Kobayaşi, "İnsani durumun bir an önce iyileştirilmesi, insani yardım faaliyetlerinin yürütülebileceği ortamın sağlanması büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

"Hamas ve diğer örgütlerin terör saldırılarını kesin şekilde kınadıklarını" belirten Kobayaşi, esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sivillerin korunması talebinde de bulunan Kobayaşi, krizin tüm taraflarını uluslararası hukuka göre hareket etmeye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda ve iyi niyetle davranmaya çağırdı.

Refah saldırıları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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