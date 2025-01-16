Japonya, NATO Misyonunu Bağımsız Hale Getirdi

Güncel

Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile tırmanan gerilimin ardından Japonya'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Büyükelçiliğinde hizmet veren NATO Misyonunun bağımsız olarak faaliyete geçtiği bildirildi.

Japan Times'ın haberine göre, ülkesinin NATO Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Izawa Osamu, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Böylelikle NATO Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilen Büyükelçi Izawa liderliğinde Japonya'nın NATO Misyonu, büyükelçilik bünyesinden ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuştu.

Japon diplomat Izawa, daha önce de Senegal, Cabo Verde ve Gambiya'da büyükelçilik görevlerini yürütmüştü.

Japonya'nın bu hamlesinin, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile tırmanan gerilimin ardından NATO ile güvenlik işbirliğini arttırmayı ve Hint-Pasifik bölgesi ile Avrupa-Atlantik bölgesi arasındaki stratejik işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

ABD'nin ev sahipliğinde Washington'da, Temmuz 2024'te düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya liderleri davet edilmişti.

Dönemin Japonya Başbakanı Kişida Fumio ise Avrupa-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedeflediklerini ifade etmişti.