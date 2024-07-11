Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Unemoto Naomi, ülkenin ilk kadın başsavcısı olarak göreve başladı. Unemoto, yeni dönemde adalet ve dürüstlüğe odaklanarak yetkilerini kullanacağını belirtti. Hem siyasi hem mali soruşturmalarda adını duyuran Unemoto, kadınların güçlendirilmesinin önemini vurgulayan bir atama olduğunu söyledi.

11.07.2024 03:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da, başkent Tokyo Başsavcısı Unemoto Naomi, Japonya'nın "ilk kadın başsavcısı" olarak göreve başladı.

Unemoto, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin "Japonya'nın yeni başsavcısı" kararı doğrultusunda yeni vazifesine başladı.

Karara göre, 62 yaşındaki Unemoto, emekliliğe ayrılan Kai Yukio'nun yerine, ülkenin en yüksek rütbeli savcılık makamına oturdu.

Japonya'nın "ilk kadın başsavcısı" olarak göreve başlayan Unemoto, düzenlediği basın toplantısında, yeni döneme yönelik konuştu.

Unemoto "İster erkek olsun, ister kadın olsun, bu pozisyonda beklenen rol aynı. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

Suçlar "daha organize ve anonim"

Japon Başsavcı, sahip olduğu yetkilerin "kamu güveni" temelinde, adalet ve dürüstlüğe odaklanarak kullanılmasının önemini vurguladı.

Suçların "daha organize ve anonim hale geldiğini" kaydeden Unemoto, gerçeğin ortaya çıkarılmasının "giderek zorlaştığını" savundu.

Unemoto, "Savcılığın kamu güveni temelleriyle desteklendiğini akılda tutarak, yetkilerimi gerektiği gibi kullanmaya çalışacağım." diye konuştu.

Hem siyasi hem mali soruşturmalarda adını duyurdu

Başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaleti kökenli Unemoto, Chuo Üniversitesinden 1985'teki mezuniyeti sonrası savcılığa başladı.

Japonya Adalet Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev alan Unemoto, 2021-23'te güneybatıda "Hiroşima Başsavcısı" olarak görev yaptı.

Ocak 2023'te başkent Tokyo'nun "ilk kadın başsavcısı" olan Unemoto, ülke içinde hem siyasi hem mali soruşturmalarda adını duyurdu.

Unemoto, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) bağış fonu skandalı ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerindeki yolsuzlukları soruşturdu.

"Kadınların güçlendirilmesi"

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, haziran sonunda, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin "Japonya'nın yeni başsavcısı" kararını bildirmişti.

Unemoto'nun "Japonya'nın ilk kadın başsavcısı" olacağını bildiren Hayaşi, yönetimde "kadınların güçlendirilmesinin" önemini vurgulamıştı.

Tayinlerin uzmanlık, kişilik ve deneyim dikkate alınarak kararlaştırıldığını kaydeden Hayaşi, kadınların atamalarını kolaylaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Başsavcı, Japonya, Japon, Tokyo, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:27 ABD, İsrail’e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
23:08 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı İşte Kabine’nin en çok beğenilen 5 ismi Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edildi Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
00:03 İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor
23:54 Hollanda’yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya’nın rakibi oldu Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu
22:58 Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı İki futbolcu, boğaz boğaza kavga etti Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğaza kavga etti
22:22 Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 05:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement