Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı

Güncel

Japonya'da, başkent Tokyo Başsavcısı Unemoto Naomi, Japonya'nın "ilk kadın başsavcısı" olarak göreve başladı.

Unemoto, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin "Japonya'nın yeni başsavcısı" kararı doğrultusunda yeni vazifesine başladı.

Karara göre, 62 yaşındaki Unemoto, emekliliğe ayrılan Kai Yukio'nun yerine, ülkenin en yüksek rütbeli savcılık makamına oturdu.

Japonya'nın "ilk kadın başsavcısı" olarak göreve başlayan Unemoto, düzenlediği basın toplantısında, yeni döneme yönelik konuştu.

Unemoto "İster erkek olsun, ister kadın olsun, bu pozisyonda beklenen rol aynı. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

Suçlar "daha organize ve anonim"

Japon Başsavcı, sahip olduğu yetkilerin "kamu güveni" temelinde, adalet ve dürüstlüğe odaklanarak kullanılmasının önemini vurguladı.

Suçların "daha organize ve anonim hale geldiğini" kaydeden Unemoto, gerçeğin ortaya çıkarılmasının "giderek zorlaştığını" savundu.

Unemoto, "Savcılığın kamu güveni temelleriyle desteklendiğini akılda tutarak, yetkilerimi gerektiği gibi kullanmaya çalışacağım." diye konuştu.

Hem siyasi hem mali soruşturmalarda adını duyurdu

Başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaleti kökenli Unemoto, Chuo Üniversitesinden 1985'teki mezuniyeti sonrası savcılığa başladı.

Japonya Adalet Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev alan Unemoto, 2021-23'te güneybatıda "Hiroşima Başsavcısı" olarak görev yaptı.

Ocak 2023'te başkent Tokyo'nun "ilk kadın başsavcısı" olan Unemoto, ülke içinde hem siyasi hem mali soruşturmalarda adını duyurdu.

Unemoto, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) bağış fonu skandalı ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerindeki yolsuzlukları soruşturdu.

"Kadınların güçlendirilmesi"

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, haziran sonunda, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin "Japonya'nın yeni başsavcısı" kararını bildirmişti.

Unemoto'nun "Japonya'nın ilk kadın başsavcısı" olacağını bildiren Hayaşi, yönetimde "kadınların güçlendirilmesinin" önemini vurgulamıştı.

Tayinlerin uzmanlık, kişilik ve deneyim dikkate alınarak kararlaştırıldığını kaydeden Hayaşi, kadınların atamalarını kolaylaştıracaklarını söyledi.