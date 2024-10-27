Japonya ve Hindistan'dan İran'a Saldırıya Tepki

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Japonya ve Hindistan, İsrail'in İran'a saldırısında dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Japonya, bu saldırı da dahil, her türlü karşılıklı saldırıdan derin endişe duymakta ve durumu tırmandıracak her türlü eylemi şiddetle kınamakta." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'daki barış ve istikrarın Japonya için çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, tüm taraflar itidal göstermeye ve durumu yatıştırmaya çağırıldı.

Açıklamada ayrıca yurt dışındaki Japon vatandaşlarını korumak için her türlü önlemin alınacağı kaydedildi.

Hindistan

Hindistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tırmanan gerilimden ve bu durumun barış ve istikrara yönelik sonuçlarından derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Masum rehineler ve siviller acı çekerken, devam eden düşmanlıklar kimsenin yararına değil." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, tüm taraflar itidalli davranmaya ve diyaloğa çağrıldı.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.