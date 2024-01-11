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Jeremy Corbyn: Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava dünyanın dikkatini çekti - Son Dakika
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Jeremy Corbyn: Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava dünyanın dikkatini çekti

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünyanın odaklanmasını sağladığını söyledi. Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlamasını yöneltti. Corbyn, umut ediyor ki mahkeme adaleti sağlamak için elinden geleni yapacaktır.

Jeremy Corbyn: Güney Afrika\'nın İsrail aleyhine açtığı dava dünyanın dikkatini çekti
11.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:17
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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadığı dehşete "tüm dünyanın odaklanmasını sağladığını" söyledi.

Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması Lahey'de yapıldı.

Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.

Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltti.

Lahey'de duruşmayı izleyenler arasında yer alan İngiltere'nin eski ana muhalefet lideri Corbyn, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Umarım mahkeme, adaleti sağlamak için elinden geleni yapacaktır"

Corbyn, Gazze'de insanların yok edildiğini gördüğünde insani açıdan öfke duyduğunu dile getirdi.

İngiltere'de kendi toplumu ve seçim bölgesinde de Gazze ve Batı Şeria'da ailelerini kaybeden Filistinliler olduğunu söyleyen Corbyn, bu kişiler arasında Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki mülteci kamplarında akrabaları olan Filistinlilerin de bulunduğunu belirtti.

Corbyn, şöyle devam etti:

"Bugün Lahey'de görülen dava, hem Gazze hem de Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünyanın odaklanmasını sağlamıştır. Bugün geçici tedbir için yapılan başvuru çok güçlü ve çok etkili. Umarım mahkeme, Gazze halkına barış getirmek ve uzun vadede Filistin halkı için adaleti sağlamak için elinden geleni yapacaktır."

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

Kaynak: AA
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