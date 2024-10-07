Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım - Son Dakika
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Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin mesaj yayımladı.

07.10.2024 15:47
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılına ilişkin mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim 2023'ten bu yana, tam bir yıldır işgalci İsrail'in soykırımına uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acı nedeniyle yüreğimiz yanmaktadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'in, geçmişte her dinden insanın barış ve huzur içinde yaşadığı Filistin ve Gazze'de en temel insan haklarını yok saydığını belirten Tunç, yaklaşık 42 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 bine yakın Filistinlinin yaralandığı, milyonlarca Filistinlinin sistematik olarak göçe zorlandığı Gazze'nin, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiğini bildirdi.

"Uluslararası kuruluşların aldığı kararlara uymayan İsrail, bir milleti yok etmeye çalışmaktadır. Kana doymayan İsrail, Filistin'de olduğu gibi Lübnan'da da savaş suçlarına devam etmekte, bölgeyi savaş alanına çevirmek istemektedir." sözlerini sarf eden Tunç, "Sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, kuvözdeki bebekleri dahi acımadan öldüren barbar İsrail'in hain saldırılarını maalesef görmezden gelmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar, terör örgütü gibi davranan bebek katillerine karşı misyonlarını yerine getirmekte etkisiz kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yüreğinde az da olsa vicdan kırıntısı kalmış olan ülkeler, Netanyahu ve çetesine artık 'dur' demelidir. Uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı olan İsrail'in saldırıları ve işgali, yalnızca Filistin halkının değil tüm insanlığın ortak meselesidir. Filistin davasının yanında durmak ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek, insanlığa ve tarihe karşı bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde masum Filistinli kardeşlerimizin dün olduğu gibi daima yanında olacak ve haklarını her alanda haykıracağız.

İşgalci İsrailli yetkililerin işledikleri insanlık ve savaş suçları nedeniyle hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası hukuk önünde girişimlerimizi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek daima zalimlerin ve haksızlıkların karşısında dimdik duracağız. 'Daha adil bir dünya mümkündür' idealiyle her zaman dünyada hakkın, hakkaniyetin ve adaletin savunucusu olacağız. İsrail'in hain saldırılarında şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimize ve tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir yıl önce yüzyılın alnına kara leke olarak yazılan Gazze soykırımının başladığını, kadınlar, çocuklar ve masum sivillerin hunharca katledildiğini belirtti.

Kurum, "Koca bir toplum yersiz, yurtsuz bırakıldı. Açlığa mahkum edildi. Uluslararası hukukun yasakladığı tüm suçlar, dünyanın gözü önünde acımasızca işlendi. Bu soykırıma imza atanlar cinayetlerini sürdürüyorlar. Uluslararası hukuku, insan haklarını, evrensel değerleri ağızlarına sakız edenler bu katliama seyirci kalıyorlar. Onlar sussa da biz susmayacağız. Hakkı söylemekten geri durmayacağız. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bugünler geçtiğinde, bu soykırımcıların adalet önüne çıkarıldığını hep birlikte göreceğiz. Bugün kazanç olarak gördükleri her şeyi o gün geldiğinde kaybedecekler." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise paylaşımında, "Eğer ölmem gerekiyorsa, yaşamalısın hikayemi anlatmak için' diyordu İsrail'in katlettiği fakat susturamadığı Filistinli Şair Rıfat Alareer. Ona ve tüm mazlum Filistin halkına karşı sorumluluğumuzdur hikayelerini anlatmak." sözlerini sarf etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasından bir videoya yer vererek, "Uluslararası kamuoyu ve vicdan sahibi tüm insanlar, işgalci İsrail'in hiçbir insani ayrım gözetmeden yürüttüğü bu soykırım politikasına daha da geç olmadan dur diyebilmeli." paylaşımında bulundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmasından bir video paylaşarak, "Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi. İnsanlık buna ne zaman 'dur' diyecek?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım - Son Dakika

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