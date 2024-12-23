Kaçak Elektrik Operasyonu: Suruç'ta Fabrikada Bin 300 Hane Tüketimi - Son Dakika
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Kaçak Elektrik Operasyonu: Suruç'ta Fabrikada Bin 300 Hane Tüketimi

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Dicle Elektrik, Suruç'taki bir fabrikada kaçak elektrik tespit etti; trafoya el konuldu.

23.12.2024 12:29
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(ŞANLIURFA) - Dicle Elektrik ekiplerince, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan denetimlerde, bir plastik eritme fabrikasının kayıt dışı kurulan trafo aracılığıyla günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi.

Dicle Elektrik, kayıpsız ve kesintisiz enerji dağıtım hizmetine yönelik Mardin ve Şanlıurfa'da teknoloji destekli kaçak elektrik denetimleri gerçekleştirdi. Teknoloji destekli çalışmalarında, enerji kayıplarını önlemeye yönelik yenilikçi yöntemler kullanan şirket, son olarak Mardin ve Şanlıurfa'da yasa dışı yöntemlerle kaçak elektrik kullanımı tespit etti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan denetimlerde, bir plastik eritme fabrikasının kayıt dışı kurulan trafo aracılığıyla günlük bin 300 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu. Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında hakkında kaçak tüketimde kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Mardin'de kaçak elektrik hattı yeraltına döşendi

Dicle Elektrik'in Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde yaptığı kontrollerde, kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni yasa dışı uygulamalarla karşılaşıldı. Artuklu kırsalında, beton bir elektrik direğinden çıkarılan hattın yeraltına gömülerek konutlara bağlandığı belirlenirken, ekiplerin müdahalesi sonucu kaçak bağlantı iptal edilerek kullanıcılar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Derik'teki denetimlerde ise 471 kişinin kaçak kullandığı tespit edildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının enerji şebekesine büyük zarar verdiğini ve can mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Özellikle ısınma amacıyla kaçak elektrik kullanımı, şebekeye aşırı yük binmesine neden oluyor. Yapılan kontrollerde, abone sayısına oranla olağanüstü boyutlarda tüketim tespit ettik. Bu durum, kesintilere ve enerji kalitesinde ciddi düşüşlere hatta trafolarda patlamalara sebep olabiliyor. Bu nedenle, kaçak elektrik kullanımı aynı zamanda can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Kaçak elektrikle mücadelede, yapay zeka teknolojileri de dahil olmak üzere elimizdeki tüm teknolojik imkanları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sürdürebilmek için kaçak elektrik kullanımına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Kaçak Elektrik Operasyonu: Suruç\'ta Fabrikada Bin 300 Hane Tüketimi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kaçak Elektrik Operasyonu: Suruç'ta Fabrikada Bin 300 Hane Tüketimi - Son Dakika

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