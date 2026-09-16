Kaçkar Dağları'ndaki 100'ü aşkın isimsiz zirve için adlandırma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kaçkar Dağları'ndaki 100'ü aşkın isimsiz zirve için adlandırma çalışması başlatıldı

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Kaçkar Dağları\'ndaki 100\'ü aşkın isimsiz zirve için adlandırma çalışması başlatıldı
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Rize'de düzenlenen Kaçkar Coğrafi Miras Çalıştayı'nda, Kaçkar Dağları'nda 3 bin rakım üzerindeki 100'ü aşkın isimsiz zirvenin kayıt altına alınarak adlandırılması için çalışma başlatıldı. Vali İhsan Selim Baydaş'ın katkılarından dolayı 3 bin 364 metre yükseklikteki bir zirveye 'Baydaş Zirvesi' adı verildi.

RİZE'de düzenlenen Kaçkar Coğrafi Miras Çalıştayı'nda, Kaçkar Dağları'nda yer alan 3 bin rakımın üzerindeki 100'ü aşkın isimsiz zirvenin kayıt altına alınarak adlandırılması için çalışma başlatıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın, Kaçkar Dağları'na katkılarından dolayı 3 bin 364 metre yükseklikteki bir zirveye 'Baydaş Zirvesi' ismi verildi.

Rize Valiliği öncülüğünde, Camadan Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Spor Kulübü ile çeşitli kurumların katkılarıyla Kaçkar Coğrafi Miras Çalıştayı düzenlendi. Programa; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kamu kurumları, Türk Dil Kurumu, Harita Genel Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu temsilcileri ile dağcılık camiasının önde gelen isimleri katıldı. Program kapsamında oluşturulan çalışma masalarında Batı, Orta ve Doğu Kaçkarlar üç ana bölge olarak değerlendirildi. Katılımcılar; zirve, tepe, geçit ve göllere ilişkin mevcut kullanımları, yöre halkının aktardığı bilgileri ve tarihi kaynakları inceledi. Çalıştayda, dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesine çıkan ilk Türk dağcı Tunç Fındık ile doğa bilimci Serdar Kılıç ve yüksek irtifa dağcısı Ayşe Kalkan da bölgenin doğası, rotaları ve dağcılık potansiyeli hakkında sunumlar yaptı. Ayrıca 1959 yılında Kaçkar Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı Yılmaz Ergün, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Programda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın Kaçkarlara kattığı değerlerden dolayı 3 bin 364 metre yükseklikteki bir zirveye 'Baydaş Zirvesi' adı verildi.

'ORGANİZASYONLAR İÇİN MİHENK TAŞI OLACAK'

Çalıştayın temel hedefini anlatan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "İşin birçok boyutu var ama esas hedef zirvelerle ilgili kayıtları gözden geçirmek ve o zirveleri adlandırmak. Kaçkar Dağları'nda bizim sınırımızda 3 bin metrenin üzerinde 100'ü aşkın zirve var. O zirvelerin her birinin hem kaydını alabilmek, hem de isimlendirebilmek temel amacımızdır. Bunlar gelecekte Kaçkar'la ilgili yapılacak bütün organizasyonlarda bir mihenk taşı, bir köşe taşı görevi görecek. İşin ehli bilim insanları, dağcılar ve tırmanış ekipleriyle bu mevzuyla ilgili bir zihin jimnastiği yaparak zirveleri kayıt altına alabilmek" dedi.

Dağcı Ali Yılmaz da isimlendirme çalışmalarının dağcılık sporu için önemine dikkat çekerek, "Rize'mizde, Kaçkar Dağları'nda ismi olmayan 3 bin rakım üzeri 100'den fazla zirve bulunuyor. Bu rakam dağcılar için çok önemli bir yükselti. Çalıştayla birlikte artık daha birçok farklı zirveye çıkma imkanımız olacak. Ülkenin diğer dağcıları burada sadece Kaçkar, Altıparmak, Kemerli Kaçkar veya Verçenik değil, daha farklı rotalara ve zirvelere tırmanma şansı bulacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kaçkar Dağları'ndaki 100'ü aşkın isimsiz zirve için adlandırma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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