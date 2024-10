KADEM\'e Ödül: Kız Çocukları için Eşitlik

Güncel

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 2016'dan bu yana yürüttüğü "Geleceğe İşbaşı Projesi", İngiltere merkezli uluslararası "Girls Human Rights Hub (GHRH)" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından ödüle layık görüldü.

Kız çocuklarının haklarının korunması ve fırsat eşitliğine erişimlerini destekleyen GHRH tarafından "Dünya Kız Çocukları Günü" vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da "Kız Çocukları İnsan Hakları Ödülleri 2024" töreni düzenlendi. Törene, çok sayıda uluslararası insan hakları avukatının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerinden temsilciler katıldı.

Törende, "Geleceğe İşbaşı Projesi" ile "Champion for Equality and Equity for Girls (Kız Çocukları için Eşitlik ve Hakkaniyet Şampiyonu)" kategorisinde finale kalan KADEM birincilik ödülünü aldı.

KADEM, kız çocuklarının eğitim, sağlık, liderlik ve hayatın diğer alanlarında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü aktif çalışmalardan ötürü bu ödüle layık görüldü.

"Bu proje, genç kızlarımızın hayal kurabilmesi adına geliştirildi"

Ödül törenine katılan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, AA'ya yaptığı açıklamada, Geleceğe İşbaşı Projesi'nin, Çocuk Destek Merkezleri'nde yaşayan, örgün eğitim alamayan ve 16-18 yaşındaki genç kızların istihdamı amacıyla geliştirildiğini belirtti. Danış, bunun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye'deki paydaş diğer kamu kurumlarıyla birlikte yürütülen sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Danış, projenin, ailesi tarafından ihmal edilmiş ve sosyal hayatta her türlü istismara açık olma potansiyeli bulunan, devlet korumasına alınmış genç kızların hayal kurabilmesi adına geliştirildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu genç kızların gerekli eğitimi ve donanımı, psikososyal destekleri almaları, eğitimlerini üretime dönüştürdükleri bir iş yapabilmeleri halinde hayal kurabileceklerine ve hayatlarını değiştirebileceklerine inandık. Değişim için önce güvenliğin tesisinin, sonra beceri edindirmenin, sonra da kişinin kendisine duyduğu inancın gerekliliğini biliyoruz. Bu sebeple, KADEM olarak bizzat merkezimizde, kızlarımızı görerek, onlarla birebir tanışarak, hem mesleki eğitimleri kapsayan hem de psikososyal desteği içeren çok boyutlu bir organizasyonla işe giriştik. 'Geleceğe İşbaşı' ismini verdiğimiz projede bilgisayar işletmenliği, diksiyon, hızlı klavye kullanımı, genel muhasebe gibi alanlarda 165 kız öğrenciye eğitim imkanı sunduk."

Ödülü vakıf adına alan Danış, proje kapsamında, 118 genç kızın eğitimi başarıyla tamamladığını, 80'inin paydaş kurumlarda iş hayatına başladığını belirterek, KADEM'in bu kişilerin oryantasyonlarında da yanlarında olduğunu ve 2 yıl boyunca süreçlerini takip ettiğini bildirdi.

KADEM yetkilisi Danış, "Hayallerinden vazgeçmeyip ümitsizliğe kapılmadan yarına umutla bakarak, emin adımlarla geleceklerini şekillendiren yetenekli, girişimci ve nitelikli kadınların yetiştirilmesine katkı vermek, bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Danış, konuşmasının sonunda KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM ekibine teşekkürlerini sundu.

"Hiçbir kız çocuğunun geride kalmaması için GHRH'yi kurduk"

GHRH'nin kurucusu olan ve 2022'de İngiltere'de bir avukatın gelebileceği en üst düzey makama "King's Counsel'a (Kral'ın Danışmanı)" atanan "ilk başörtülü ceza avukatı" Sultana Tafadar da törende yaptığı konuşmada, kız çocuklarının güçlendirilmesi için küresel çapta değişime ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tafadar, dünya genelinde okula gidemeyen 129 milyon kız çocuğunun olduğunu, her 3 kız çocuğu ya da kadından birinin bir tür cinsel ya da aile içi şiddete maruz kaldığını kaydetti.

Sultana Tafadar, "Bugün hayatta olan 650 milyon kadın 18 yaşına gelmeden evlendirildi???????. Bu sorunları çok erken bir aşamada ele alabilmek ve hiçbir kız çocuğunun geride kalmamasını ve herkesin insan haklarının tanınmasını sağlamak amacıyla GHRH'yi kurduk." sözlerini sarf etti.

Tören kapsamında, "En İyi Aktivist", "En İyi Dijital Fark Yaratan", "Küresel Etki Ödülü", "En İyi Hukuk Danışmanı", "Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son Verme Şampiyonu" kategorilerinin birincilerine de ödüller verildi.

GHRH, dünya genelinde kız çocuklarının güçlendirilmesi için projeler yürütüyor

Bangladeş asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olan ve İngiltere'nin "ilk başörtülü ceza avukatı" Tafadar ile 12 yaşındaki kızı Safiya'nın 18 ay önce birlikte kurduğu GHRH, dünyanın dört bir yanındaki kız çocuklarının güçlendirilmesi için uluslararası projeler yürütüyor.

GHRH, araştırma, savunuculuk ve toplum katılımını kapsayan girişimlerle kız çocuklarının korunması için küresel bir platform olarak çalışmalarını yürütüyor. Kız çocuklarının korunmasına ve fırsat eşitliğine erişimlerine yönelik uluslararası çalışmaları savunan GHRH, bu alandaki prestijli projeleri ve fark yaratan kişileri destekliyor.

Ayrıca, GHRH, her kız çocuğunun baskı, ayrımcılık ve şiddetten uzak yaşam hakkı olduğu ve kız çocuklarının haklarının temel insan hakları olduğu misyonunu taşıyor.