KADEM, Müslüman Sivil Toplum Buluşması Düzenledi - Son Dakika
KADEM, Müslüman Sivil Toplum Buluşması Düzenledi

KADEM, Müslüman Sivil Toplum Buluşması Düzenledi
16.03.2026 12:15
KADEM, New York'ta Müslüman sivil toplumun rolünü tartışmak üzere önemli isimleri bir araya getirdi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları için bulunulan ABD'nin New York kentinde diplomasi, akademi ve sivil toplum dünyasından önemli isimleri istişare iftarında bir araya getirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Faith, Justice and Moral Leadership: Reimagining Muslim Civil Society (İnanç, Adalet ve Ahlaki Liderlik: Müslüman Sivil Toplumun Yeniden Tasavvuru)" başlıklı kapalı oturum formatındaki buluşma Türkevi'nde yapıldı.

Buluşma, Müslüman sivil toplumun küresel krizler karşısındaki rolünü, etik liderlik anlayışını ve kadınların toplumsal dönüşümdeki etkisini ele alan kapsamlı bir diyalog zemini oluşturdu.

Programın açılış konuşmasını yapan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Temizer Atalar, bugünün dünyasında sivil toplumun rolünün yeniden düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplumun yalnızca krizlere tepki veren bir yapı olmaması gerektiğini dile getiren Atalar, aynı zamanda toplumsal normları şekillendiren, sorumluluk bilincini güçlendiren, kamu ile toplum arasında ahlaki köprü kuran bir aktör olması gerektiğini anlattı.

Atalar, Müslüman sivil toplum kuruluşlarının yalnızca krizlere müdahale eden veya mağdurlara yardım eden yapılar değil, aynı zamanda ilkeli ve sorumlu yönetim, toplumsal dayanışma ile küresel adalet tartışmalarına katkı sunan norm kurucu aktörler haline gelebileceğini de kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Hameed Ajibaiye Opeloyeru ile Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Asim Iftikhar Ahmad da programın ilk oturumunda katılımcılara hitap etti.

Konuşmalarda, inanç temelli sivil toplum kuruluşlarının küresel sorunların çözümünde oynayabileceği rol ve uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Müslüman sivil toplum kuruluşlarında daha güçlü işbirliği ağı

Program, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Feyza Eker Ayhan'ın moderatörlüğündeki açık istişare oturumuyla devam etti.

Farklı ülkelerden diplomatlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin söz aldığı oturumda, Müslüman sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü işbirliği ağı kurulması, etik liderliğin güçlendirilmesi ve kadınların sivil toplumdaki rolünün artırılması konuları ele alındı.

Toplantıda söz alan temsilciler, özellikle Gazze'de yaşanan insani krizin, kadınlar ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekerek, küresel sivil toplumun bu tür krizler karşısında daha güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğinin altı çizildi.

Kadın liderliğinin özellikle vurgulandığı oturumda, Müslüman kadınların yalnızca toplumsal dayanışma ağlarının taşıyıcısı değil, aynı zamanda sivil toplum, eğitim, diplomasi ve kamu politikası alanlarında dönüştürücü liderler olduğu aktarıldı.

Diplomasi, akademi ve sivil toplum aynı masada

Shahada Inc. Başkanı Basira Rahim, burada yaptığı konuşmada, ABD'de Müslüman sivil toplumunun köklerinin Afro Amerikalı Müslümanlara dayandığını belirterek, "Müslüman sivil toplumunun temelleri bu topraklarda Afro-Amerikalı Müslümanlar ve yerli topluluklar tarafından atıldı. Bu tarihi anlamadan bugünü anlamamız mümkün değil." dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Cornerstone'un kurucusu ve direktörü Nadira Gandhi ise savaş ve kriz ortamlarında kadınların taşıdığı yükün çoğu zaman görünmez kaldığını anlattı.

Gandhi, "Kadınlar savaş ve krizlerin en ağır yükünü taşıyor. Ancak aynı zamanda toplumlarını yeniden ayağa kaldıran direncin de merkezinde yer alıyorlar." diye konuştu.

New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Masjid Al-Taqwa Camisi'nin yöneticilerinden Majida Farrell, Müslüman topluluklar arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Küresel bir ağımız var ancak bu ağ yeterince birbirine bağlı değil. Camiler ve topluluklar arasında daha güçlü iletişim kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

New York merkezli Black Muslims Now organizasyonunun kurucusu ve icra direktörü Sahar Ali, Müslüman toplum içinde Afrikalı Amerikalı Müslümanların yaşadığı görünmezliğe dikkati çekerek, "Gerçek bir dayanışma için Müslüman toplum içindeki tarihsel eşitsizlikleri ve görünmez kalan hikayeleri konuşmamız gerekiyor." dedi.

New York merkezli Africana isimli sivil toplum kuruluşunun icra direktörü Awa Bob ise kriz dönemlerinde dayanışmanın somut adımlarla gösterilmesi gerektiğini, bu tür buluşmaların farklı toplulukların birbirini tanıması ve ortak hareket etmesi için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

"New York'taki kurumsal çevrelerde çok az Müslüman kadın lider görüyoruz"

The Above Group İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christy Rocco ise özellikle kurumsal dünyada Müslüman kadınların temsiline işaret ederek, "New York'taki kurumsal çevrelerde çok az Müslüman kadın lider görüyoruz. Bu alanda daha güçlü profesyonel ağlar kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADEM, Müslüman Sivil Toplum Buluşması Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: KADEM, Müslüman Sivil Toplum Buluşması Düzenledi - Son Dakika
