Kadıköy\'de Güzel Sanatlar Lisesi Açıldı

KADIKÖY BİL Güzel Sanatlar Lisesi düzenlenen törenle açıldı. Tanıtım etkinliğinde öğrenciler dans, müzik ve tiyatro gösterileri gerçekleştirdi. Yeni açılacak 550 öğrenci kapasiteli okulun, teknik donanımı, sanatsal altyapısı, tiyatro salonları, dans stüdyoları ve resim atölyeleri gibi birçok özelliğiyle öne çıkması hedefleniyor. Lansmanda konuşan Bil Okulları Kurucusu Burak Serhat Hersat, "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız sanat fikrini, Güzel Sanatlar Lisesi'ni bugün hayata geçirerek, ülkemiz için çok yararlı adımlar atacağız. Tiyatro, müzik, resim, dans gibi sanat dallarında atacağımız yeni adımlarla ülkemizin kültürel ufkunu genişletmeyi hedefliyoruz. Buna da başarılı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugün burada, birbirinden değerli eğitmen ve akademisyen arkadaşlarımız yer alacak. Uzun süredir mutfağında emek verdiğimiz çalışmalarımızdan bazı ipuçlarını paylaşacak, hazırladığımız güzel projeleri sahneleyecekler" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde Kadıköy BİL Güzel Sanatlar Lisesi açıldı. Tiyatro, resim, müzik ve dans alanında eğitim verecek 550 kişilik kapasiteli okulun içerisinde 250 kişilik tiyatro sahnesi, tam donanımlı müzik stüdyosu, resim atölyesi ve dans salonları bulunuyor. Lise ile sanatla iç içe bir eğitim anlayışıyla geleceğin sanatçılarını yetiştirmek hedefleniyor. Lansmanda öğrencilerin dans, müzik ve tiyatro gösterileri de yer aldı. Etkinliğe İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, BİL Okulları Kurucu Temsilcisi Burak Serhat Hersat, BİL Okulları Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Nurçin, BİL Okulları Sanat Direktörü ve Tiyatro Bölüm Başkanı Eraslan Sağlam, tiyatrocular, öğrenciler, veliler ve birçok davetli katıldı.

AYDIN: SANAT OKULLARI TOPLUMUN BÜYÜK İHTİYACI

Lansmanda konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Hangi alanda eğitim alırsanız alın; tıp, mühendislik, temel bilimlerin farklı alanları gibi hangi alan olursa olsun, sanatla bir şekilde temas edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sanata ilgi duymak ve sanatla bir bağ kurmak, bireyin gelişimi için önemlidir. Ancak ülkemizde bu alanda ciddi bir eksiklik bulunuyor. Elbette teknik liseler, kolejler ve meslek okulları mevcut. Fakat sanatla ilgili okullara baktığımızda, sayılarının oldukça az olduğunu görüyoruz. Oysa toplumun bu alana büyük bir ihtiyacı var. Biz de bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek için, Güzel Sanatlar Lisesi açmaya karar verdik. Bugün bu projenin lansmanını gerçekleştiriyoruz. 500'ün üzerinde öğrenci kapasiteli bu okul, teknik donanımı, sanatsal altyapısı, tiyatro salonları, dans stüdyoları ve resim atölyeleri gibi birçok özelliğiyle öne çıkmaktadır. Bu projenin en güçlü yanlarından biri ise BİL Grubu bünyesinde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi'dir. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim Fakültesi'ndeki değerli akademik kadro, bu liseye önemli katkılar sağlayacaktır. Öğrencilerimiz yalnızca bu lisede değil, üniversiteyle iş birliği içinde, çeşitli alanlarda eğitim alma fırsatına sahip olacaklardır. Yönetmenlik, resim, film, oyunculuk gibi farklı sanat dallarında hem fakülte hocalarımızla hem de üniversite öğrencileriyle birlikte çalışabileceklerdir. Bu girişimle BİL Öğretim Kurumları'na önemli bir değer kattığımıza inanıyorum. Bugün bizlere yeteneklerini sunacak olan bu çocukların emekleri ve gayretleri bizim için çok kıymetli. Onlara hayatları boyunca başarılar diliyorum. Umarım ailelerine, ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler ve sanatçılar olurlar" dedi.

HERSAT: LİSE AŞAMASINDA EĞİTİM YELPAZEMİZİ BİRAZ DAHA GENİŞLETMEK İSTEDİK

BİL Okulları Kurucu Temsilcisi Burak Serhat Hersat ise "Anaokuldan ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar uzanan eğitim yolculuğumuzda, lise aşamasında eğitim yelpazemizi biraz daha genişletmek istedik. Bu noktada daha spesifik alanlara odaklandık. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız sanat fikrini, Güzel Sanatlar Lisesi'ni bugün hayata geçirerek, ülkemiz için çok yararlı adımlar atacağız. Tiyatro, müzik, dans, resim gibi sanat dallarında atacağımız yeni adımlarla ülkemizin kültürel ufkunu genişletmeyi hedefliyoruz. Buna da başarılı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugün burada, birbirinden değerli eğitmen ve akademisyen arkadaşlarımız yer alacak. Uzun süredir mutfağında emek verdiğimiz çalışmalarımızdan bazı ipuçlarını paylaşacak, hazırladığımız güzel projeleri sahneleyecekler" diye konuştu.

NURÇİN: GELECEKTE BU LİSEYE GELMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE İLHAM VERİCİ ETKİSİ OLMASINI DİLİYORUM

BİL Okulları Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Nurçin de "Şu anda Bil Okulları olarak İstanbul'da açacağımız ilk Güzel Sanatlar Lisemizi hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar daha çok kolej ve sınav odaklı eğitim kurumlarıyla öne çıkıyorduk. Şimdi ise sanat ağırlıklı bir lise açıyoruz. Bu lisemiz, İstanbul için bir ilk olacak. Ayrıca Türkiye genelinde de farklı illerde benzer okullar açmak adına önemli bir başlangıç olmasını hedefliyoruz. İnşallah bu süreci birlikte görecek ve yaşayacağız. Amacımız artık sanata daha fazla önem vermek. Bugün burada ilk kez sizlerle birlikte sahne performanslarını, dans ve müzik gösterilerini izleyeceğiz. Özellikle ben, bu sunumun çok farklı ve etkileyici olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu etkinliğin, gelecekte bu liseye gelmek isteyen öğrencilere ilham verici ve yönlendirici bir etkisi olmasını da diliyorum. İnşallah güzel ve başarılı bir lansman gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

SAĞLAM: GENÇLERİN DÜNYANIN HER YERİNDEKİ KONSERVATUVARLARINA GEÇİŞİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ

BİL Okulları Sanat Direktörü ve Tiyatro Bölüm Başkanı Eraslan Sağlam da "Bu lansman, öncelikle kendimizi tanıtma ve anlatma ihtiyacımızdan doğdu. Aynı zamanda velilerimiz, öğrencilerimiz ve aday veli ile öğrenci kitlesiyle bir araya gelmemizi sağlayacak. Bu açıdan önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tanıtım konuşmaları değil, Güzel Sanatlar Lisesi konseptine uygun olarak sanatsal performanslar da programda yer alacak. Etkinlikte birlikte çalıştığımız modern dans topluluklarının gösterileri, önemli bir isim sergisi, bir düo konseri, sahnede müzik ve müzikal performanslar olacak. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise BİL Güzel Sanatlar Lisesi'ni bu yıl kazanan bir öğrencimizin, sınavda sergilediği performansı canlı olarak tekrar sahnede icra etmesi olacak. Sanat yolunda ilerlemek isteyen, bu alanda varlık göstermek isteyen gençleri dört yıl boyunca hem dünya sanat literatürünün seçkin yaklaşımlarıyla hem de usta-çırak ilişkisine dayalı bir anlayışla eğiteceğiz. Sonrasında Türkiye'deki ve dünyadaki her konservatuvara, güzel sanatlar fakültelerine geçişinizi sağlamış olacağız. Bu gençler için çok büyük bir adım. Bu sürecin hem onlar hem de bizler için son derece heyecan verici olduğunu söyleyebilirim" dedi.