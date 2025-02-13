Kadıköy'de Müzisyen Cinayeti: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Müzisyen Cinayeti: İddianame Hazırlandı

Çınar Ersanlı'nın öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame.

13.02.2025 20:16
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Kadıköy'de müzisyen Çınar Ersanlı'nın evinde el ve ayakları bağlanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile Ersanlı'nın yaklaşık bir yıldır tanıştıkları ve ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri anlatıldı.

İddianamede, Çınar Ersanlı'nın ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E'nin, arkadaşı olan diğer şüpheli Mehmet Ali U'ya Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği kaydedildi.

Mehmet Ali U'nun teklifi kabul etmesi üzerine iki şüphelinin, olay günü ikametine gittikleri Ersanlı'yı saldırarak yere yatırdıkları, el ve ayaklarını kabloyla bağladıkları, ağzı ve burnunu havluyla kapatıp boğarak öldürdükleri anlatıldı.

Şüphelilerin, Ersanlı'ya ait cep telefonu, bilgisayar, 3 bin lira ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları belirtilen iddianamede, telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüştükleri, cinayet sonrası kafeye giderek Ersanlı'ya ait kredi kartıyla harcama yaptıkları bildirildi.

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, ölümün bağla boğma sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Mehmet Ali U'nun, suçu diğer zanlı Emre E'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, yağma kastıyla hareket ettiklerini, direnen Ersanlı'yı susturmak için ağzını kapattıklarını, aldıkları para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, internetten ilan vererek sattıkları bilgisayar ve telefondan elde ettikleri 13 bin lirayı bölüşerek harcadıklarını söylediği belirtildi.

Şüpheli Emre E'nin ise ifadesinde evine ziyaret amacıyla gittikleri Ersanlı'yı Mehmet Ali U'nun öldürdüğünü anlattığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından 21'er yıla kadar hapsi talep edildi.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 18 Ağustos'ta Çınar Ersanlı'nın Feneryolu Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yapıldı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binanın önüne yürüyerek gelen 2 kişinin Ersanlı ile buluşarak eve girdiklerini tespit etti.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheliler Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerin, arkadaşları Ersanlı ile olay günü evde alkol aldıkları, sonrasında aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ersanlı'yı boğarak öldürdükleri anlaşıldı.

Mehmet Ali U'nun 1, Emre E'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Müzisyen Cinayeti: İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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