Kadıköy'de otobüste kadın yolcuya vurduğu öne sürülen şüpheli biber gazı sıkıp kaçtı

Kadıköy'de otobüste kadın yolcuya vurduğu öne sürülen şüpheli biber gazı sıkıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy Bostancı'da seyir halindeki otobüste yolcular arasında çıkan tartışmada şüphelinin bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü. Başka bir yolcuyla da kavga eden şüpheli otobüse biber gazı sıktı, otobüs durunca kaçtı; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy'de otobüste bir kişinin biber gazı sıkarak kaçması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.
Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.
Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.
Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı.
Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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