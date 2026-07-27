Scooter sürücüsünün ölümüne ilişkin belediye görevlisi "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanacak

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de elektrikli scooterıyla seyir halindeyken rögar kapağı çevresindeki çukura girerek düşen ve 45 gün sonra yaşamını yitiren Hasan Çayan Çimen'in ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamladı. Olay tarihinde asfalt çalışmalarından sorumlu Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

İstanbul Kadıköy'de 13 Ekim 2023 tarihinde Hasan Çayan Çimen, elektrikli scooterıyla evine döndüğü sırada yol üzerindeki rögar kapağının çevresindeki çukura girerek dengesini kaybedip yere düştü. Başını çarpan Çimen, kaldırıldığı hastanede 45 gün sonra hayatını kaybetti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çimen'in ailesinin şikayeti üzerine açtığı soruşturmayı tamamladı.

BELEDİYE GÖREVLİSİ "TALİ KUSURLU"

Edinilen bilgiye göre, bilirkişi raporunda, olayın gerekli önlemler alınması halinde önlenebilir nitelikte olduğu, bu nedenle "kaçınılmazlık" ilkesinin uygulanamayacağı belirtildi.

Bilirkişi, Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce olayın meydana geldiği sokakta olay tarihinden önce gerçekleştirilen asfalt döküm çalışmasında, işin yürütülmesi, sevk ve idaresinden sorumlu kişinin "tali kusurlu", olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Hasan Çayan Çimen'in ise "asli kusurlu" olduğu kanaatine vardı.

Başsavcılık, bunun üzerine o dönem Kadıköy Belediyesi'nde çalışan C.Ö.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açtı. İddianamede, "Hasan Çayan Çimen'in elektrikli scooterıyla seyir halindeyken rögar kapağı çevresindeki 5 santimetre derinliğindeki çukura girerek düştüğü, başını çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 27 Kasım 2023'te yaşamını yitirdiği, ölümünün ise künt kafa travmasına bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığı" belirtildi.

"OLAY NEDENİYLE ÜZGÜNÜM"

Olay tarihinde kaza yerindeki asfalt döküm işlerinden sorumlu Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan C.Ö.A, savcıya verdiği ifadede, "Söz konusu kaza mahallinde yapılan asfalt çalışması kapsamında yüklenici firma tarafından yapılan imalatta kullanılan malzemelerde veya uygulanan fenni tekniklerde herhangi bir kusur bulunduğuna dair tespitinin olmadığını, kendisine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini, rögar kapağının eskimesiyle etrafında çökme olmasının normal ve yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu" beyan ederek suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede, "trafik bilirkişi raporunda yolun bakım ve onarımından sorumlu kuruluşun 'yolda münferit çukur' kuralını ihlalinin belirlendiği" bildirildi. İş güvenliği alanında hazırlanan bilirkişi raporunda ise "Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde asfalt döküm çalışmasının yürütülmesi, sevk ve idaresinden sorumlu kişinin kusurlu olduğunun belirlendiği" aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA 13 EKİM'DE YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre sanık C.Ö.A, 13 Ekim'de İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.