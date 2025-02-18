Kadın Cinayeti Davası: Gökhan Eller\'e Ağırlaştırılmış Müebbet İsteminde Bulunuldu

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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki Selda Eller'i (40) bez parçasıyla boğup öldüren Gökhan Eller'in (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın tanığı olan kızları Rabia Nur Eller (21), olay sabahı, televizyonda, kadın cinayetini konu alan bir programı izleyen babasının kendisine, "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın" dediğini söyledi.

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken, geçen yıl 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, şiddet gördüğünü belirterek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar, polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken, iddiaya göre, Selda Eller eşini arayıp, eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Selda Eller'i eline geçirdiği bez parçasıyla boğdu. Polis merkezine giden ve eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim olan Gökhan Eller, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, geçen 24 Eylül'de tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Gökhan Eller hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya, Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz (67), annesi Zehra Can Şahin (62), ağabeyi Kemal Durmaz (42), kızı Rabia Nur Eller (21) ve ailenin avukatı Mehmet Arslan katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Nur Eller (21), cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonla kendisini aramasıyla öğrendiğini, sonra babasının kendisini arayıp, 'Anneni öldürdüm, karakola teslim oluyorum' dediğini anlattı. Eller, anne babasının sürekli tartışıp kavga ettiğini, bu nedenle ikinci kez boşanma kararı aldıklarını anlattı. Eller, olay sabahı da evden çıkmaya hazırlanırken, salondaki televizyonda kadın cinayetini konu alan gündüz kuşağı programını izleyen babasının, kendisine "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın" dediğini söyledi.

Annesiyle babası arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu anlatan Rabia Nur Eller, "İki taraf da tartışmalarda birbirlerine hakaret ediyordu, ikisi de birbirini aldatıyordu, görüştükleri kişiler vardı. Ben bir şiddete şahit olmadım ama evde sürekli bir huzursuzluk ve kavga vardı" diye konuştu.

Sanık olan babasından şikayetçi olduğunu belirten Eller, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarının pedagog eşliğinde alınmasını da mahkeme heyetinden talep etti.

DURUŞMA 13 MAYIS'A ERTELENDİ

Ailenin avukatı Mehmet Arslan, Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını hatırlattı. Avukat Arslan, sanık Gökhan Eller'in telefondaki muhtemel delilleri karartmak için telefonu yanına aldığını söyledi. HTS kayıtlarına göre, cinayetten sonra bir süre sanık Gökhan Eller ile öldürülen Selda Eller'in telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğine dikkati çeken Arslan, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesi kararıyla duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Kızımı öldüren kişi oradan çıkmasın" dedi.

Anne Zehra Can Şahin de "Sanık, sürekli benim kızımı karalamakta. Madem benim kızım aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma? Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMA AMACIYLA TELEFONU YOK ETTİ' İDDİASI

Ailenin avukatı Mehmet Arslan da geçen duruşmada HTS kayıtlarının istendiğini belirterek, "Selda Eller'in telefonu bir türlü bulunamıyordu. Tanık bir anlık panikle yanına aldığını, kesinlikle delil gizleme kastının olmadığını belirtmişti. Ancak gelen HTS kayıtlarında da görüldüğü gibi sanık 1 saat boyunca telefonu yanında gezdiriyor, kendisinin telefonundan nereden sinyal alınıyorsa, öldürülen Selda Eller'in telefonundan da yanında sinyal alınıyor. Muhtemelen Selda Eller öldürülmeden önce, eşinin kendisine yaptığı darp girişimi, tehdit ve hakaretlerin hepsini kayda almıştı. Sanık şifre gerektiği için telefona giremediğinden delilleri ortadan kaldırma amacıyla telefonu yok etti. Bu duruşmada bu ortaya çıktı" dedi.