Kadın F-16 Pilotundan Vatan Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın F-16 Pilotundan Vatan Vurgusu

Kadın F-16 Pilotundan Vatan Vurgusu

Üsteğmen Geyik, mezuniyetinde vatan savunmasına bağlılık sözü verdi, tören duygusal anlara sahne oldu.

27.09.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan Hava Pilot Üsteğmen Geyik, mezuniyet heyecanı yaşadı. Grubun tek kadın pilotu olan Geyik, "Milletimiz bilmelidir ki; aziz vatanın müdafaası için yemin etmiş olan bizler, kanımızın son damlasına kadar, sadece devletimize ve milletimize itaat edecek, bize duyduğu güven ve itimada layık olabilmek için, heyecanla çalışarak, hiçbir düşman unsurun, kutsal vatan toprağına girmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Geyik'e, diplomasını Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile F-16 jetlerini kullanmak için eğitim gören pilotlar mezuniyet heyecanı yaşadı. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ile Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al, F-16 pilotlarının aileleri katıldı.

Mezuniyet programının konuşmasını 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al yaptı. Tuğgeneral Al, "Sizler bu kutsal vatanın en büyük savunucuları olmaya adım atıyorsunuz. Buraya gelene kadar büyük emekler sarf ettiniz. Ancak unutmayın ki asıl sorumluluğunuz şimdi başlıyor. Bu kutsal vatanın göklerinde uçarken sadece bir pilot değil gökyüzünün şimşekleri, fırtınaları, kasırgaları olacak, Türk pilotu olarak gökyüzünde bir güneş gibi parlayacaksınız" dedi.

'TÜRK PİLOTLARININ AMACI KENDİ UÇAĞIMIZI UÇURABİLMEK'

Tuğgeneral Al'ın ardından, dönemin tek kadın F-16 kadın pilotu olan ve dönemi birincilikle bitiren Üsteğmen Geyik, F-16 savaş pilotu olan dönem arkadaşları adına konuşma yaptı. Pilot Üsteğmen Geyik, yıllardır F-16 pilotu olmanın heyecanını yaşadıkları eşsiz bir günde olduklarını söyledi. Üsteğmen Geyik, "F-16 harbe hazırlık eğitimlerinin başarı ile tamamlayarak kanatlarımıza kavuştuğumuz bugünde mezuniyet törenimize teşrifinizle bizleri onurlandıran zatı aliniz ve komutanlarımıza mezun arkadaşlarımız adına saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Komutanım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar' sözü ile geldiğimiz kutsal eğitim yuvasından mezun olduğumuz bugün yüksek düzeyde azim ve fedakarlık isteyen F-16 harbe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamanın haklı gururu içindeyiz. Bizler, icra edeceğimiz her görev için; emir ve direktiflere bağlı uçuş disiplini ve askerlik anlayışı yüksek, doğruluğu kanıtlanmış taktik ve teknik bilgilere bağlı, verilen her türlü görevi yapmaya hazır olacak şekilde, uçuş aşkı ile yetiştirildik. Bundan sonraki kıta hayatımızda da bu prensipler ışığında hareket edecek ve bizlere kendi canımızla birlikte emanet edilen hava kuvvetlerinin gözbebeği F-16 uçaklarını, en etkin ve emniyetli bir şekilde uçuracağız. Milletimiz bilmelidir ki; aziz vatanın müdafaası için yemin etmiş olan bizler, kanımızın son damlasına kadar, sadece devletimize ve milletimize itaat edecek, bize duyduğu güven ve itimada layık olabilmek için, heyecanla çalışarak, hiçbir düşman unsurun, kutsal vatan toprağına girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yüksek düzeyde askeri ve mesleki disiplini, üstün görev anlayışı, modern bilgi ve beceriyle, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu ve takipçisi olarak yetişmiş biz Türk pilotlarının amacı; hiç durmadan ilerleyen havacılık yarışında, kendi uçağımızı uçurabilmek, aziz vatanımıza yönelebilecek her türlü tehdide karşı göğsümüzü siper etmek ve semalarımızın yılmaz bekçiliğini yapmaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pilot Üsteğmen Geyik, 77'nci dönem mezun pilotlar adına yaş kütüğüne uçak maketi çaktı. Dönem birincisi olarak eğitimini tamamlayan grubun tek kadın pilotu Üsteğmen Geyik, diplomasını Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun elinden aldı.

Tören, ailelerin de katılımıyla hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Politika, Savunma, Güncel, Tören, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın F-16 Pilotundan Vatan Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:50:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın F-16 Pilotundan Vatan Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement