Kadın Girişimci Çiler Öner, Dayanışma ile Güçleniyor

08.03.2026 11:28
Çiler Öner, derneğiyle kadınların ekonomik güçlenmesini sağlarken çocuklara da destek veriyor.

Hayatında karşılaştığı zorlu bir dönemin ardından çocuğuyla birlikte yeniden kendine bir yol çizen 41 yaşındaki girişimci Çiler Öner, kendi ayakları üzerinde durarak kurduğu dernekle kadınların üretime katılmasını sağladı.

İstanbul'da yaşayan Öner, eşinden ayrıldıktan sonra hayatını yeniden kurarak çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesini iş hayatındaki başarısıyla birleştirdi.

Peyzaj mimarı olarak iş hayatında yerini alan Öner, zamanla elde ettiği deneyimi ve birikimi kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak projelere dönüştürdü.

Uluslararası iş kadınlarının yer aldığı bir dernek kuran Öner, farklı sektörlerden kadınları bir araya getirerek ticaret ağı oluşturdu.

Dernek çatısı altında kadınlara yönelik eğitim, mentörlük ve girişim desteği sağlanırken kadınların ürünlerinin tanıtılması ve satış ağlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Kadınların birbirleriyle ticaret yapabildiği ve dayanışma içinde ilerlediği bu yapı kısa sürede büyüyerek yaklaşık bin üyeye ulaştı.

Dernekle tanışan birçok kadın evde küçük ölçekli üretim yaparken zamanla işlerini büyüttü, bazıları kendi mağazasını açarak girişimci kimliği kazandı.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini toplumsal gelişimin önemli bir parçası olarak gören Öner, sosyal sorumluluk çalışmalarını çocuklara yönelik projelerle de genişletti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde özellikle ihtiyaç sahibi ve engelli çocuklara ulaşan çalışmalar kapsamında eğitim bursları sağlandı, kıyafet ve kitap destekleri verildi. Hastanelerde tedavi gören çocuklara ziyaretler düzenlendi, tedavilerine destek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yerel yöneticiler ve sosyal sorumluluk gruplarıyla işbirliği yapılan çalışmalarla binlerce çocuğa ulaşıldı.

Kadınların dayanışmasıyla büyüyen bu hareketin yeni hedefleri arasında ise ihtiyaç sahibi ve engelli çocukların eğitim görebileceği bir okul inşa etmek yer alıyor.

"Toplumun da kadınla birlikte güçlendiğine inandığım için bu yola çıktım"

Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası İş Kadınları Ticari Eşleştirme Derneğinin (UİKTED) kurucusu olduğunu, eşiyle 2015'te yaşadığı ayrılık sürecinin ardından çocuğuna tek başına bakmak zorunda kaldığını, bu nedenle iş hayatına atıldığını ve kendisine yeni bir hayat kurduğunu anlattı.

On yıldır çocukları gülümsetmek için çeşitli faaliyetlerde bulunup yardımlar yaptığını ifade eden Öner, 8 yıldır da kadınları iş hayatında güçlendirmek için çabaladığını söyledi.

Birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldığını ifade eden Öner, "Boşanma dönemi yaşadım. Ufak bir çocuğum vardı. Bununla mücadele ederken iş hayatına atıldım. Başarılı olup kariyerimde yükselmemle birlikte bu beni yardımlara, çocukları mutlu etmeye, kadınlara destek olmaya, ticaretlerini güçlendirmeye itti. Kadınlara dokunduğunuzda, bir kadın bir kadına destek olduğunda, yurdu olduğunda daha güçlenerek hayatlarında ilerliyorlar. Toplumun da kadınla birlikte güçlendiğine inandığım için bu yola çıktım." dedi.

"Evde ufacık bir şey üreten kadınların mağaza açtığını gördüm"

Dernekle kadınları bir araya getirip birbirleriyle ticaret yapıp güçlenmelerini sağladığını ifade eden Öner, şunları söyledi:

"Önce dernek kurdum. Bu dernekle kadınların birbirleriyle ticaret yapmasını, eğitimlerle gelişimlerinin desteklenmesini, reklamların yapılmasını, birlikte güçlenmelerini sağlıyorum. Bu dernekle, evde ufacık bir şey üreten kadınların mağaza açtığını, daha çok cesaretlendiğini, yanında kocaman bir topluluk olduğunu fark ettiğini, birbirlerine destek olduklarını gördüm. Aslında amacımız, başarmış kadınlarla yola yeni başlamış kadınları bir araya getirip, onları cesaretlendirmek. Kadınların başarmış olması, kendi ayakları üstünde durabilmeleri, sonrasında onların da yardımlar yapmalarını görmek çok güzel. Şimdi onlarla birlikte İstanbul Valiliğinin işbirliğinde engelli ve ihtiyaç sahibi çocukların okuyabileceği bir okul yaptırıyoruz. "

Türkiye'nin birçok ilinde muhtarları ve kaymakamları ziyaret ettiğini, ihtiyaç sahibi çocukları belirleyip onlara ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar götürdüğünü anlatan Öner, bunun kendisi için bir motive kaynağı olduğunu belirtti.

"Kendimi hem kadınlara hem de çocuklara adadım"

Öner, binlerce çocuğa yardım ulaştırdıklarını kaydederek, "Çocuklara dokunduğunuzda onlardaki o mutluluk ışığı size hayat veriyor ve daha çok başarma isteğiyle yola çıkıyorsunuz. Bu da size motive kaynağı oluyor. Çocukların hayatına dokunduğumda onlardaki şaşkınlık, heyecanı, gözlerindeki parıldama, sarılması, 'Evet, ben de varım. Beni de düşünenler var' demesi benim için çok büyük bir etki. Çocukların eğitimlerine destek veriyorum. Giysi yardımı yapıyoruz, hastanede tedavi görenleri ziyaret ediyoruz. Kitap yardımları yapıyoruz. Aklınıza gelecek her alanda yardımcı oluyoruz. Doğudaki illerde muhtarlarımızla, kaymakamlarla bire bir iletişime geçiyoruz. Onlara yardımlar götürüyoruz. Binlerce çocuğa ulaştık." diye konuştu.

Kendisini hem kadınlara hem de çocuklara adadığını dile getiren Öner, kadınların nasıl zorluklar yaşadığını gördüğü için bir kadının hayatını kurtarmak veya bir çocuğu mutlu etmeyi bütün dünyaya bedel olarak gördüğünü anlattı.

Öner, "Bir çocuk bin gülümsemeye bedel, bir kadın bütün toplumu kurtarabilir. 'Bir çocuğu gülümsetmek ve bir kadına destek olmak bütün toplumu yeniden inşa edebilir.' desinler. İş insanlarına da sesleniyorum, dokunulması gereken birçok insan var." ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayatlarına dokunduğu engelli kızları ziyaret eden Öner, onlarla sohbet edip hediyeler takdim etti.

