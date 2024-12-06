Kadın Kooperatifi Bal Kabaklı Çikolatayı İhraç Edecek - Son Dakika
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Kadın Kooperatifi Bal Kabaklı Çikolatayı İhraç Edecek

Kadın Kooperatifi Bal Kabaklı Çikolatayı İhraç Edecek

Sema Günbaş, Anadolu Kadın Kooperatifi'nde ürettiği çocuklar için sağlıklı çikolatayı 9 ülkeye ihraç ediyor.

06.12.2024 11:49
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Konya'da kurduğu Anadolu Kadın Kooperatifi'nde 75 kadına istihdam sağlayan Sema Günbaş, çocukların sağlıklı çikolata yiyebilmesi için ürettiği bal kabaklı çikolatayı, 9 ülkeye ihraç etmeye hazırlanıyor.

Ata tohumundan yetiştirdiği sebze ve meyvelerle organik yiyecekler üretmeye karar vererek 2022'de Anadolu Kadın Kooperatifi'ni kuran Sema Günbaş, iki yıldır pekmezden reçele, salçadan una çok sayıda yiyeceği tüketicilerle buluşturuyor.

Kooperatifinde 75 kadına istihdam sağlayan Günbaş, geçen yıl, hem kendi evlatları hem de diğer çocukların severek tüketebileceği "sürülebilir çikolata" üretmek için çalışmalara başladı.

Bir yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından çocukların hem damak tadına hem de gönlüne hitap eden kıvam ve lezzette sürülebilir çikolata elde etmeyi başaran Günbaş, şimdi ürününün yurt dışında satışını yapmaya hazırlanıyor.

"Bal kabağının çocukların gelişimi üzerindeki etkisi oldukça önemli"

Organik ürün üretme yolculuğunu AA muhabirine anlatan girişimci Sema Günbaş, 2022'de kurulan kooperatifin Konya'da ata tohumu üreten tek kadın çiftçi kooperatifi olduğunu söyledi.

Ürettikleri ata tohumlarını ücretsiz dağıttıklarını belirten Günbaş, tarlada yetiştirdikleri sebze ve meyveleri salça, reçel, pekmez ve un gibi katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini dile getirdi.

Çocukların, sağlık açısından önemli faydaları bulunan bal kabağını tüketmeyi pek sevmediğine işaret eden Günbaş, "Bal kabağını çocuklara nasıl yedirebilirim?" düşüncesiyle yola çıkarak, bu çikolataları ürettiğini anlattı.

Günbaş, şöyle devam etti:

"Kendi ata tohumumuzdan yetiştirdiğimiz bal kabağımızdan çocuklar için faydalı bir ürün elde ettik. Yaklaşık 1 yıllık AR-GE çalışmamız oldu ve çocuklar için bal kabaklı çikolata yaptık. Bal kabağının çocukların gelişimi üzerindeki etkisi oldukça önemli. 6 aydan itibaren kemik gelişimlerine destek olması için çocuklarımıza bal kabağından mama, püre yediriyoruz. Günlük en az 100 gram tüketilmesi gereken bu lifli yapının çocuklarımıza çikolata içinde sevdirerek yedirilmesini istedik. İçerisinde kendi yetiştirdiğimiz bal kabağımız, Giresun fındığı, kakao ve vanilya kullandık. Glütensizdir ve raf ömrünü uzatacak herhangi bir katkı maddesi kullanmadık. Aralık ayının 15'inden sonra günlük 2 ton kapasiteli bir işletme kuracağız. Bu ürünümüzü işletmemizde üreterek, daha çok firmada, marketlerde, raflarda yerini alması için çaba göstereceğiz."

Çikolatanın isim ve içerik patentini aldı, numuneleri 9 ülkeye gönderdi

Bal kabaklı çikolatanın isim ve içerik patentini aldıklarını belirten Günbaş, "Numunelerimizi Cezayir, Irak, Moldova, Ukrayna, Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'ya gönderdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Siparişlerimiz var. Tesisimizin kurulmasını bekliyoruz. İhracat belgelerimizi hazırlıyoruz. Siparişlere en kısa sürede karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Konya'da kadın kooperatiflerinden oluşan birlik kurmayı düşündüklerini de aktaran Günbaş, bunu da en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Kadın, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kooperatifi Bal Kabaklı Çikolatayı İhraç Edecek - Son Dakika

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