Kadın Kooperatiflerine Destek Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Kadın Kooperatiflerine Destek Projeleri Tamamlandı

Kadın Kooperatiflerine Destek Projeleri Tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi' projesi ile 3 bin 516 kadına destek sağlandığını açıkladı. Eğitim, danışmanlık ve pazar ağı çalışmalarıyla kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

06.12.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kooperatif kurmak veya ortağı olmak isteyen 3 bin 516 kadına destek olduk. Kooperatif ortağı olan 1641 kadına eğitim, finansal danışmanlık ve iş planı hazırlama desteği sağladık" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) ile ortak finanse edilen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi' projesi kapsamında, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Haftası Kapanış Toplantısı ve Ödül Töreni'ne katıldı. Programa, AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Luisa Wyganowski, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da katılım gösterdi.

'12 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE ULAŞTIK'

Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerinin kapasitesini artırmaya yönelik pek çok eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Kooperatif kurmak veya ortağı olmak isteyen 3 bin 516 kadına destek olduk. Kooperatif ortağı olan 1641 kadına eğitim, finansal danışmanlık ve iş planı hazırlama desteği sağladık. Bunun yanı sıra kadınlara ürün geliştirme, gıda güvenirliği, markalaşma, pazarlama gibi konularda danışmanlık hizmetleri verdik. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerle 12 binin üzerinde kişiye ulaştık. Haritalama ve envanter çalışmalarıyla 1200'den fazla kadın kooperatifinin, mevcut durumlarını ve sektörel faaliyetlerini belirledik. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için pazar ağı ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenledik. Kooperatiflerin birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmak, güncel bilgilere erişimini sağlamak ve ham madde teminini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz web portalını hizmete sunduk. 30 ilden 5 binden fazla kurum ve kadın kooperatifinin katılımıyla kadın kooperatifleri için ekosisteme dayalı büyüme modelini geliştirdik" ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİFLER TOPLUMA YÖN VERECEK'

Bakan Göktaş, Ticaret Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar sonucu 1207 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek sağladıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalarla da kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Kasım ayında imzaladıkları bir protokolle de kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmayı, esnek çalışma imkanlarını genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Yeni dönemde, kadın girişimcilerimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' diyerek kadınların ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol üstlenmeleri için tüm gayretimizle çalışacağız" diye konuştu.

Yaptıkları çalışmaların bir son değil, başlangıç olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, "Sizlerle birlikte başlattığımız bu hareket, dalga dalga büyümeye ve kadınların yaşamlarını değiştirmeye devam edecek. Sevgili kadınlar, unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerin emeğiyle güçlenen kooperatifler, sadece ekonomiye değil, topluma da yön verecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadın Kooperatiflerine Destek Projeleri Tamamlandı - Son Dakika

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