Kadın Psikolojik Sorunları Nedeniyle Kamyonun Önüne Atladı - Son Dakika
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Kadın Psikolojik Sorunları Nedeniyle Kamyonun Önüne Atladı

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Kartal'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, seyir halindeki hafriyat kamyonunun önüne atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

08.07.2024 11:11
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Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/ KARTAL'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın seyir halindeki hafriyat kamyonunun önüne atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay saat 09.30 sıralarında Kartal Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Özlem Okur (40), önce bariyerlerden geçti ardından da otoyola atladı. Bu sırada seyir halinde olan Fatih B. yönetimindeki İBB'ye ait hafriyat kamyonu Okur'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz olay yerine gelen kadının eşi sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kadın Psikolojik Sorunları Nedeniyle Kamyonun Önüne Atladı
Kaynak: DHA

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