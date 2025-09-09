Tartıştığı kadına yumruk atıp kaçtı - Son Dakika
Tartıştığı kadına yumruk atıp kaçtı

Tartıştığı kadına yumruk atıp kaçtı
09.09.2025 16:09
Tartıştığı kadına yumruk atıp kaçtı
Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, tartıştığı su dağıtım firmasına ait aracın sürücüsü tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kadın yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken tartıştığı sürücü tarafından darbedilerek kadın yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUK ATTI

Olay, saat 12.30 sıralarında Çankaya ilçesi Korkut Reis Mahallesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, su dağıtım firmasına ait ticari aracın hızını düşürmemesine tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atıp darbetti.

Kadın, aldığı darbeyle yere düşerken, çevredekilerin müdahale ettiği sürücü araca binerek uzaklaştı. Yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"HANIMEFENDİYE 2-3 KEZ VURDU"

Görgü tanığı esnaf Emre Kara, kadına saldırdıktan sonra kaçan sürücünün peşinden koştuklarını; ancak yetişemediklerini söyleyerek, "Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendiyle kavga ettiler. Ondan sonra adam 2-3 kere hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. Ondan sonra kadın zaten yüzüstü yere düştü. O esnada adam araca bindi, kaçtı. Ben koştum ama yetişemedim" dedi.

Başka bir görgü tanığı Murat Güngör ise "Sanırım yol verme kavgası. Kadın karşıdan karşıya yavaş yavaş geçiyor diye şoför sinirlendi. Sonra bir münakaşa oldu. Adam kadına şiddetli bir şekilde yumruk attı ve direkt arabaya binip kaçtı gitti" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde hafif ticari araçtan inen sürücünün yaya geçidini kullanan kadını yumruklayarak darbettiği, daha sonra aracına binip kaçtığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

