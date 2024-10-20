Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Yasa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Yasa

Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Yasa

Ceyda Bölünmez Çankırı, ağır yaralı Özge Polat'ı ziyaret etti, Cumhurbaşkanı'nın yargı talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

20.10.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Özge Polat'ı ziyaret etti. Polat, "İnşallah bu olaylar azalır ve bütün kadınlar kurtulur" dedi. Milletvekili Çankırı da 9'uncu yargı paketinde ağır yaptırımların uygulanması için Cumhurbaşkanının özel olarak talimat verdiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan ve geçtiğimiz günlerde 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Özge Polat, yaşama tutundu. Boyun ve karın bölgesinden ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servisteki odasına alındı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Polat'ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Milletvekili Çankırı, kadın gücünün yadsınamayacağını ayrıca hiç kimsenin yaşam hakkını engellemek gibi bir hakkı olmadığını belirtip, "Kadınlar erkeklerden çok üstün ve güçlüler. Daha da güçlenecekler. Bundan sonra da seni dimdik ayakta göreceğiz. Sen başta bütün kadınlar olmak üzere herkesin duasındaydın. En önemlisi anne babanın duası var. Sizler bu şehirde bizlere emanetsiniz. Bizim de görevimiz sizlerin yanında olmak" dedi.

'CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ'

Özellikle son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesine ilişkin konuşan AK Partili Çankırı şunları söyledi: "Hepimiz bir babanın evladı bir annenin kuzusuyuz. Sen de ailenin kuzususun. Rabbim bir yerden kapattığı kapıyı bir yerden açar. Allah evlatlarına uzun ömürler versin. Güzel günlerini gör inşallah. Allah'ım evlatlarından yüzünü güldürsün inşallah. Anne olarak kadın olarak senin iyi olman onları evlatlarını bizleri iyileştirecek. Biz, olayı başından beri takip ettik. Cumhurbaşkanımız da özel olarak talimat verdi. Hem 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da daha ağır kararların net bir şekilde verilmesi hem de 9. yargı paketinde ağırlaştırılmış cezalar için. Artık caydırıcı değil hiçbir şekilde bir kadına fiilen zarar verilmesine engel olacak, onları tespit edecek nitelikte, adaletin ne kadar güçlü olduğunu gösterecek bir kanun çıkacak."

'ÇOK BÜYÜK BİR AİLEM VARMIŞ'

İki çocuk annesi Polat, yaşadığı olaya sessiz kalmadan duyarlılık sergileyen herkese hastane odasından teşekkür edip, "Bu kadarını beklemiyordum. Çok savaş verdim. Ama daha güzel bir şeyle karşılaştım, çok büyük bir ailem varmış. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum. Beni onlar ayağa kaldırdı. Çok şaşırdım inanın. Böyle bir şey beklemiyordum. Yoğun bakımdan çıkınca herkesin benim için ettiği dualara çok şaşırdım" dedi.

'ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAĞIM'

Ailesinden bugüne kadar herhangi bir şiddete maruz kalmadan yetiştirildiğini anlatan Polat, özellikle anne babalara çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Azınlıkta olan bu 'erkek terörist' demek istiyorum, o kadar yanlış bilinçle yetiştiriliyorlar ki kadınları malı olarak görüyorlar ve zamanla canavarlaşıyorlar. İnşallah bu olaylar azalır ve bütün kadınlar kurtulur. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Bu şekilde yorulmaktan çok mutlu oldum. Yani hastalığımı unutturdunuz. Ayağa kalktığımda hepinizi çiçekle karşılayacağım.

Haber: İZMİR,

Kaynak: DHA

Ceyda Bölünmez Çankırı, Milletvekili, Politika, AK Parti, Çankırı, Güncel, Kadın, Yargı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Yasa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Yasa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.