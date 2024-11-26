Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği Beylikdüzü'nde Gerçekleşti - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği Beylikdüzü'nde Gerçekleşti

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği Beylikdüzü\'nde Gerçekleşti

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde düzenlediği söyleşide kadınların eşitliği ve yoksulluk sorunlarına dikkat çekti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kadınların hayata eşit katılımını sağlamak ve şiddete karşı destek sunmak için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

26.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:31
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde sivil toplum gönüllüsü ve girişimci Selen Okay Akçalı ile Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo'yu ağırladı. Kadına yönelik şiddet ve yoksullaşma konularının tartışıldığı söyleşiye katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşadığı bir ülke için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne özel bir program düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Trakya Salonu'nda yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleden Kesitler Söyleşi Programı"nın konukları arasında Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo vardı. Başkan Çalık ile Zehra Çalık'ın da katıldığı söyleşide, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine erkeklerin katılımı ve yoksulluğun kadın hayatı üzerindeki etkileri ele alındı.

"Eşit bir ülke için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz"

"Beylikdüzü Belediyesi olarak kadınların hayata eşit katılımını sağlamak ve şiddete karşı destek sunmak adına pek çok projeyi hayata geçirdik" diyen Başkan Çalık; barınma, maddi yardımlar ve sosyal desteklerle kadınların ve çocukların travmalarını aşmaları için neler yapıldığını başlıklar ve rakamlarla açıkladı. Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalardan söz eden başkan Çalık, "Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşadığı bir ülke için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Sözlerine Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ederek başlayan Selen Okay Akçalı da "Artık erkekleri de meydanlarda görmek istiyoruz" diyerek, bu amaçla kurulan Yanındayız Derneği'nin çalışmalarını anlattı. Akçalı, şunları söyledi:

"6.5 yıllık geniş bir hareketiz. Başta iş dünyasından, yerel yönetimlerden, kamudan, spor dünyasından, akademisyenlerden, gazetecilerden, farklı disiplinlerden erkekleri bir çatı altında toplayıp kadın hareketi için çalıştırmak amacıyla kurulduk. Üyelerimizin yüzde 80'i erkek. Kadın hakları için hep kadınların efor sarf ettiğini görüyoruz. Bu iş nasıl değişecek? Sevgili Başkanımız çok güzel anlattı. Umuyorum yan yana durarak bu engeli aşacağız."

Yoksulluk sorunuyla, kadınların sorunlarının iç içe olduğunu vurgulayan Hacer Foggo ise şunları dile getirdi:

"Yoksulluk ve kadın sorunları iç içe"

"Burada olmaktan dolayı mutluyum. Beslenme saati projesinde de çok heyecanlanmıştım. Yoksulluktan en çok etkilenenler kadınlar. Afetlerden, depremlerden en çok etkilenenler onlar. Ama yoksulluğun tanımı da değişti. Çünkü çalışanlar da yoksul. Açlık sınırı asgari ücretin altında. 1.5 milyon çocuk okul dışında. O nedenle çocukların sorunlarıyla kadın yoksulluğunu ayırmak mümkün değil. Ama biz ne yapıyoruz? Kreşleri kapatıyoruz, tasarruf nedeniyle okul servislerini kapatıyoruz. Bu yüzden ne oluyor, mesela Van'daki çocuklar okula gidemiyor."

Kaynak: ANKA

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