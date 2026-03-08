Kadınların Dayanışma Kooperatifi - Son Dakika
Kadınların Dayanışma Kooperatifi

Kadınların Dayanışma Kooperatifi
08.03.2026 10:40
Adıyaman'da kurulan kooperatif, depremzede kadınlara destek sunarak üretim yapıyor.

ADIYAMAN'da köylü kadınlar tarafından kurulan 'Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi', gelirleriyle başta depremde eşlerini kaybedenler olmak üzere ihtiyaç sahibi birçok kadına destek oluyor.

Adıyaman'ın Atmalı köyünde Nurcan Güvenç, 14 kadın ile bir araya gelerek, 2021 yılında Atmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. 150 üreticiden ürün almaya başlayan kadınlar, bölgeye özgü Besni üzümü, bayram taplaması, mercimek, susam, yerli nohut, peynir, pul biber, nar ekşisi gibi yöresel ürünler üreterek satmaya başladı. Türkiye'nin birçok kentine kargo yolu ile satış gerçekleştiren kadınlar aile ekonomilerine destek sağlarken, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi. 15 üyenin 12'si depremin ardından kooperatiften ayrıldı.

DAYANIŞMA DEPREMZEDE KADINLAR İÇİN BÜYÜDÜ

3 üye ile üretime devam eden kadınlar, depremin ardından yaptıkları çalışmalar ile üye sayısını 26'ya çıkardı. Kooperatiften elde edilen gelirler ise kendileri gibi depremzede kadınlar için kullanılmaya başlandı. Kooperatifin satışlarından elde edilen gelirler, özellikle depremde eşlerini kaybeden, boşanmış ya da maddi durumu yetersiz olan kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. 'DEPREM YARALARIMIZI ÜRETİM İLE SARDIK'

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Nurcan Güvenç, kuruluş sürecini ve yaşanan zorlukları anlatarak, 6 Şubat depremlerinin tüm kent gibi, kendilerini de etkilediğini söyledi. 15 üyeden 12'sinin çeşitli gerekçeler ve yakınlarını kaybetmesi ile kooperatiften ayrıldığını anlatan Güvenç, "Kooperatifimiz 2021 yılında 15 kadın ile ortak kuruldu. 6 Şubat depremiyle beraber ortak sayımız 3'e düştü. Fakat çeşitli derneklerden aldığımız makine ve ekipman desteği ile şu anda ortak sayımız 26'ya yükseldi. Çevrede yaklaşık 150 üreticiden doğrudan ürünlerimizi alıyoruz, işletmesini biz yapıyoruz ve satışını gerçekleştiriyoruz. Böylelikle evde oturan kadınlarımıza katkıda bulunmuş oluyoruz. İlk başlarda yapamayız dedik ancak kadın isterse her şeyi başarır. Dayanışmanın gücüyle, özellikle 6 Şubat depreminde yaralarımızı nasıl sararız, nasıl iyileştiririz diyerek üretmeye devam ettik. Biz kadınlar, üretimle iyileşiriz düşüncesiyle yaralarımızı o şekilde sardık" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ DEPREMZEDE KADINLAR'

Kooperatif gelirinden belirli bir payın öncelikle depremde eşini kaybeden kadınlara verildiğini ifade eden Güvenç, lojistik imkanların yetersizliği nedeniyle evlerinde üretim yapan kadınların da kooperatife katkı sunduğunu belirtti. Güvenç, "Kız meslek lisesi öğrencilerimiz, Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezlerindeki ablalarımız da üretim yaparak bize gönderiyor, biz satışını gerçekleştiriyoruz. Hiçbir kadın kendi kabuğuna çekilmesin. Aslında biz kendimiz birer mucize eseriyiz. Kadınlarımız bir evi nasıl ayakta tutuyorsa, üreterek de istihdam sağlayıp kendi ayaklarının üzerinde durabilirler. Tüm kadınlarımızı çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'BURADA GÜNEŞİ KADINLAR KARŞILIYOR'

Üyelerden 2 çocuk annesi Huriye Çeçen ise kooperatifin kadınlar için önemli olduğunu ifade ederek, burada bir başarı öyküsü yazdıklarını söyledi. Köy halkı ile birlikte kooperatifçilik yaptıklarını ifade eden Çeçen, kooperatifin üretmek ve köylüyle kucaklaşmak olduğunu söyledi. Bölgede güneşi kadınların karşıladığını anlatan Çeçen, "Burası kadınlar için çok güzel bir yer. Ben yapamam diyen kadınların yeri aslında burası. Burası bir başarı öyküsü. Kadının her yerde var olduğunu, üretebildiğini ve güzel şeyler yaptığını gösteren bir yer. Tarladan gelip burada emek emek işlenmesi, süt, yoğurt, peynirin yapılması, baharatın hazırlanması, pekmezin yapılması. Bütün köylünün hep beraber uğraştığı ve güzelleştirdiği çok güzel bir istihdam alanı. Aslında kooperatif demek budur. Kooperatifçilik demek üretmek demek, köylüyle kucaklaşmak demek. Burada güneşi kadınlar karşılıyor. Burada en büyük yük kadınların. Her şey kadınların elinden geçiyor. Bizim toprağımız çok bereketli. Toprağa iyi davranıyorsak toprak da bize iyi davranıyor" ifadelerini kullandı.

'EN ZOR DÖNEMLERİMDE KOOPERATİF İLE AYAKTA KALDIM'

1 Çocuk annesi Şener Kaplan ise hayatının en zor döneminde kooperatifle ayakta kaldığını belirterek, "Kooperatife üye aranıyordu, çağırdılar, gittim ve ismimi yazdırdım. İlk önce çıkmadı, arkadaşlardan vazgeçen olunca çıktı. Biz burada her türlü ürünü yapıyoruz. Biber, domates kurusu, biber salçası, erişte, kurutmalık, nar ekşisi. Her şey var. Herkese tavsiye ederim. İlk başta beceremeyiz diye girdik, şu an yapabiliyoruz. Yokluk üzerinden başladık, şu an devam ediyorum. Benim en zor dönemimde başladım. Eşim yoktu, bir çocukla mücadele ediyordum. Önceleri çocuğuma nasıl harçlığını verebilirim diye düşünüyordum ama artık düşünmüyorum. Burada kazandığımı fazlasıyla çocuğuma verebiliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güncel

Son Dakika Güncel Kadınların Dayanışma Kooperatifi - Son Dakika

Kadınların Dayanışma Kooperatifi
