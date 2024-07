Güncel

Kadınsın yapamazsın" dediler, kendi atölyesini kurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'te çevresindekilerin "kadınsın yapamazsın" eleştirilerine rağmen kadınların iş hayatına atılmak konusunda daha cesur olmalarına inanarak yola çıkan Şenay Erdine, Kadın Girişimci Destek Merkezinin desteğiyle ayakkabı sayacılığı atölyesini kurarak kendi işinin patronu oldu.

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Şenay Erdine, kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezinde ayakkabı sayacılığı atölyesi kurdu. Aile bütçesine katkıda bulunmak için ek iş olarak evinde çocuklarıyla birlikte terliklere toka takan 2 çocuk annesi Şenay Erdine, 7 ay önce kendi işini kurmak için arayışa girdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmada Gaziantep'te iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların ve özellikle de işlerini kurma aşamasında yaşadıkları ekonomik sıkıntılara çözüm getirmek için Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında İpekyolu Kalkınma Ajansının da finansman desteği ile girişimci kadınlara yönelik açılan Kadın Girişimci Destek Merkezi ile tanışan Şenay Erdine, merkeze gelerek kendi işini kurmak istediğini söyleyerek merkezden destek istedi.

14 yıllık ev hanımlığının ardından önce girişimcilik kurslarına yazılan Şenay Erdine, Kadın Girişimci Destek Merkezi yetkilileri tarafından verilen eğitimlerin ardından kendi atölyesini kurmak için kolları sıvadı.

Kadınların iş hayatından uzak durması gerektiğinin düşünüldüğü mahallesinde çevresindekiler Şenay Erdine'ye kadın olduğu için ayakkabı sayacılığını yapamayacağını söyleyerek vazgeçirmeye çalıştı.

Ancak, hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Erdine, çevresindekilerin eleştirilerine aldırmadan merkezde atölyesini açarak kendi işinin patronu oldu.

14 yıllık evliliği süresince hiç çalışmayan Şenay Erdine, kurduğu atölyesinde ilk olarak terliklere toka takmaya başladı. Daha sonra ise terlik dikmeye karar veren Erdine, makine alarak atölyesini ayakkabı sayacılığı imalathanesine çevirdi.

7 ay önce Kadın Girişimci Destek Merkezi bünyesinde kurduğu atölyesinde 3'ü erkek 4 kadına istihdam sağlayan Şenay Erdine'ye en büyük desteği ise eşi Mustafa Erdine ve KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Peker Sabak verdi.

Türkiye'nin iki kurumsal firması için üretim yapan Şenay Erdine, KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Peker Sabak'ın, eşinin ve çocuklarının desteğiyle atölye kurduğunu söyleyen Şenay Erdine, hedefinin ise büyük bir fabrika kurmak hem erkekleri hem de kadınları istihdam etmek istediğini söyledi.

KAGİDEM'de kendisine tanınan fırsatlar sayesinde başarı hikayeleri yazmaya başladığını da anlatan Erdine, "Kadınsın, yapamazsın" diyenlere aldırmadığını, azim ve kararlılıkla kısa bir sürede kendi işinin patronu olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Aylarca hayalini kurduğu ayakkabı sayacılığı atölyesinde üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdine, hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirtti.

"Kendi atölyemi kurmak hep hayalimdi"

Ayakkabı sayacılığı ile 2013 yılında tanıştığını belirten Erdine, "2013 yılından beri evde ek iş olarak terliklere toka takma işi yapıyordum. Sonra, 'ben işimi nasıl geliştiririm?' diye düşünürken sosyal medya üzerinden arayışlara girdim. KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal hanımın paylaşımlarını gördüm. Nihal hanımın paylaşımlarını görünce direkt Nihal hanımı aradım, hedefimi ve amacımı anlattım. Nihal hanım aynı gün içerisinde beni merkeze çağırdı, ben de merkezde kendisi ile görüştüm. Merkeze gelince ve merkezi görünce merkezden hiç çıkmak istemedim. Nihal hanımın sayesinde birçok firma ile tanıştım. Çünkü işimi nasıl büyütürüm arayışı içerisindeydim. Gaziantep'te düzenlenen terlik fuarına katıldım. Fuarda 3 firma ile anlaştım. Sonra bu merkeze geldim. Atölyem yoktu. Nihal hanımdan ricada bulundum, buradaki arkadaşlara söyledim merkezdeki bir arkadaş ile atölyesini paylaştık. Atölyenin yarısını ben yarısını arkadaşım ile kullandık" dedi.

"Kimse inanmıyordu ama başardım"

Kadınların istedikten sonra her işin üstesinden gelebileceğini söyleyen Erdine, "Merkezdeki atölyemde işe başlayınca zaten toka işini ve dağıtımını yapıyordum. 'Neden dikimini de ben yapmayayım?' derken Nihal hanıma işimi ilerletmek istediğimi söyledim. Şu an 2 kurumsal firma ile çalışıyorum. Firmalarda bana güvendiler, kadın girişimci olduğumdan dolayı bana bayağı bir öncelik tanıyorlar, iş veriyorlar. Ben de elimden geldiği kadar en iyi şekilde işlerini firmalara teslim ediyorum. Bu zamana kadar hiçbir hatam olmadı. Bu işe ilk başladığımda genelde mesleğimi hep erkekler yapıyor. Bana 'sen bayansın, yapamazsın' dediler. Ben de siz yapıyorsanız bende yaparım. Dikiş bayan işidir. Ben en iyi şekilde bu işi yapabileceğime inanıyorum' dedim. Tabi ilk başta benimle alay ettiler. Sonra birkaç firmayla görüştüm, firmalarda 'bayansın, yapamazsın. Sayacılık zor bir meslek, her türlü insan ile karşılaşabilirsin' dediler. Ben de 'hayır ben yapacağım, yapabileceğime de inanıyorum' dedim ve en iyisini yaptım. 7 aydır işletmemi çalıştırıyorum. 7 ayda çok ilerledim, çok iyi noktalara geldim" şeklinde konuştu.

"Kadınların başarılarını görmelerini istiyorum"

Ayakkabı sayacılığını keyifle yaptığını ve 6 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Erdine, "Merkeze ilk olarak eşimle geldim. Eşim bana destek oldu. Merkezdeki birçok kadında bana destek oldu. Yanımda hep kadın girişimciler olsun istedim. Aynı şekilde erkek çalışanlarımın da olmasını istedim. Şu anda 6 kişi ile çalışıyoruz ama yeni sezonda daha da büyüyeceğiz. Personel sayımız daha da artacak. Belki bu atölyeye bile sığmayabiliriz. Hedefim birçok kadının benimle beraber bu işe yapması, yapabileceğine inanmasıdır. Kadınların başarılarını görmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınların kendilerine güvenmelerini istiyorum"

Hep hayallerinin peşinde koştuğunu ve tüm kadınlara da hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye eden Erdine, "Bana inandığı, bana güvendiği ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemediği için eşime, Türkiye'de ilk olan böyle bir merkezi açtığı ve başına Nihal hanım gibi birini getirdiği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün kadınlardan da destek bekliyorum. Kadın isterse yapar, hiçbir şey engel olamaz ve kadınların kendilerine güvenmelerini istiyorum" diye konuştu.