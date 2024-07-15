Kadirli\'de Sağanak Yağış Yolları Göle Döndürdü

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar tıkandı.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından saat 18.00 sıralarında ilçede sağanak ve fırtına başladı. Yağışlara hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve ara sokaklar göle döndü, su birikintileri oluştu. Yeni Mahalle'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekiplerine ihbarlarda bulunan vatandaşlar, tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Su birikintisi yaşanan bölgelere belediye ekipleri sevk edildi.