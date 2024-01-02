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"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı

Kafes-27 operasyonunda ''Şahinler'' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

02.01.2024 - 08:40,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini ve operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ŞAHİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNE 3 İLDE OPERASYON

Sosyal medya hesabından operasyona ait detaylar paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: Aziz milletimizin bilmesini isterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.

Kafes-27 operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı

"MALA ZARAR VERME, TEHDİT, KASTEN YARALAMA SUÇLARI TESPİT EDİLDİ"

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-27" Operasyonunda; Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla" baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları tespit edildi.

Kafes-27 operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı

"HALK ÜZERİNDE DE BASKI KURMUŞLAR"

Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Kafes-27 operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
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Ali Yerlikaya, Operasyon, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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