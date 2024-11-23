Kağıthane'de Su Birikintisinde Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de Su Birikintisinde Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Kağıthane\'de Su Birikintisinde Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Sağanak sonrası yolda mahsur kalan araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve trafik normale döndü.

23.11.2024 11:46
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Kağıthane'de, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı.

Seyrantepe Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sürücü aracından çıkarken, polis ekipleri ise yolu trafiğe kapattı.

Ekiplerin rögarları temizlemesinin ardından suyun çekilmesiyle mahsur kalan araç kurtarıldı.

Trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Su Birikintisinde Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı - Son Dakika

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