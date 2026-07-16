Kahramankazan'da 15 Temmuz anma programı: 'Direnişin merkez üssü'

(ANKARA) - Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin darbe girişimine karşı direnişin "merkez üssü" olduğunu vurgulayarak, kahramanlık ünvanının tarihi bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Üç gün süren etkinliklerde şehitler dualarla anıldı, gazilere minnet duyguları ifade edildi.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Kaymakamlığı iş birliğiyle kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı büyük bir birlik ve beraberlik ruhuna sahne oldu.

Başkan Çırpanoğlu, Millet Bahçesi'ni dolduran yüzlerce vatandaşa hitap ettiği konuşmasına, 15 Temmuz'un bağımsızlığa ve devletin varlığına yöneltilen karanlık bir ihanet gecesi olduğunu hatırlatarak başladı. Çırpanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün milletimizin hafızasında en önemli ve en onurlu sayfalardan birini anmak üzere bağımsızlığımıza, geleceğimize ve devletimizin varlığına yöneltilen o karanlık ihanet gecesi olan 15 Temmuz 2016'nın yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler bu anlamlı günü Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde değil, 15 Temmuz'un merkez üssü Kahramankazan'da anıyoruz. Bu topraklar o gece sadece direnişe tanıklık etmedi; bu topraklar o gün şehit verdi, gazi verdi, destan yazdı. O gece bu kutsal vatanın her bir ferdi hiçbir makam, mevki, unvan ya da siyasi görüş gözetmeksizin tek bir düşünce ve sarsılmaz bir varlıkla meydanlara akın etti."

"9 ŞEHİT VERDİK, 92 KARDEŞİMİZ GAZİLİK ONURUNA ERİŞTİ"

Şüphe yok ki Kahramankazan bu onurlu direnişin en seçkin sayfalarından birini kendi kanıyla ve canıyla yazmıştır. Hemşehrilerimiz göğüslerini mermilere siper ederek tarihimizin en büyük ihanetlerinden birini durdurdu. O kara gecede 9 kardeşimizi şehit verirken, 92 kardeşimizi gazilik onuruna eriştirdik. Akıtılan kutlu kanlar bu toprağın vatan olmasının en büyük nişanesidir. İlçemize verilen kahramanlık unvanı yalnızca gurur duyulacak bir sıfat değil, aynı zamanda omuzlarımızda taşıdığımız tarihi bir sorumluluktur. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kıymetli aileleri devletimizin ve milletimizin en değerli emanetleridir."

Kahramankazan İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz da devlet-millet birlikteliğinin önemine değindi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"MİLLİ İRADEMİZİ ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"15 Temmuz gecesi Türk milleti, canı pahasına vatanına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya eşsiz bir ders vermiştir. Kahramankazan, o gece hainlere karşı gösterdiği sarsılmaz duruşla devletinin yanında devleşmiştir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda milli iradeyi her ne pahasına olursa olsun korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"KAHRAMANKAZAN HAİNLERE GEÇİT VERMEDİ"

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ise "O gece, vatanımızın ve milletimizin istiklaline göz diken hain odaklara karşı Kahramankazan halkı inancıyla, imanıyla ve çıplak elleriyle karşı koydu. 9 canımızı toprağa verdik ama vatanımızı teslim etmedik. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz olarak bizler, vatan nöbetini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizlere bu kahramanlık ünvanını layık gören şehitlerimizin emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜN SÜREN ANLAMLI PROGRAM

Kahramankazan'da 15 Temmuz ruhunu diri tutmak amacıyla hazırlanan 14-16 Temmuz 2026 programı kapsamında birçok anlamlı etkinlik gerçekleştirildi. 14 Temmuz 2026 Salı günü program saat 16.30'da saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından "15 Temmuz Temalı Belgesel Sunumu", şiir dinletisi, Mevlid-i Şerif ve dua programı gerçekleştirildi.

Katılımcılar daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki müze ve sergi alanını gezdi. Akşam saat 21.00'de belediye önünden Millet Bahçesi'ne kadar mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 21.30'da ise Millet Bahçesi'nde mehteran gösterisi, semazen gösterileri ve ilahilerle program devam etti.

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da Kayı Mahallesi Asri Mezarlığı başta olmak üzere Ahi, Yakuphasan, Orhaniye ve Soğucak Mahalleleri'ndeki şehitlik ve şehit mezarlıkları ziyaret edilerek dualar okundu. Öğle vaktinde ise Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat tam 00.13'te ilçedeki tüm camilerden sela sesleri yükseldi.