Kahramankazan'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramankazan'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Kahramankazan\'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
29.09.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramankazan\'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
Haber Videosu

Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tankere çarptı; 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki tankere çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL TANKERE ÇARPTI

Kaza, saat 17.40 sıralarında İstanbul-Ankara yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. K.E. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halinde bulunan tankere çarptı.

Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü K.E. ile araçta bulunan B.E. (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesi'ne, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza anı oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Kahramankazan, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, trafik, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAAN’ın üretimi durdu mu Savunma Sanayii Başkanı’ndan açıklama var KAAN'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan açıklama var
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kütahya’da gece yarısı bir korkutan deprem daha Kütahya'da gece yarısı bir korkutan deprem daha
Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin
Avrupa ve Rusya’nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu Avrupa ve Rusya'nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu
Hamas’ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze’nin yönetimini Tony Blair’e verecek Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek
120 yıldır sektördeydi Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti 120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti
17 ile sarı kodlu uyarı Kuvvetli yağış geliyor 17 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Dolandırıcılık sebekesi çökertildi Dolandırıcılık sebekesi çökertildi
İstanbul’da trafik kilit İstanbul'da trafik kilit

23:06
Okan Buruk’un Liverpool maçı stratejisi belli oldu
Okan Buruk'un Liverpool maçı stratejisi belli oldu
22:49
Beyaz Saray’daki zirvenin ardından Hamas’tan ilk açıklama
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama
22:33
Sergen Yalçın derbi öncesi korkutan haberi verdi: Omzu çıktı, tekrar yerine takmışlar
Sergen Yalçın derbi öncesi korkutan haberi verdi: Omzu çıktı, tekrar yerine takmışlar
21:54
Beşiktaş derbi öncesi uçuşa geçti
Beşiktaş derbi öncesi uçuşa geçti
21:31
İşte Trump’ın Gazze planının detayları Harita da paylaşıldı
İşte Trump'ın Gazze planının detayları! Harita da paylaşıldı
21:28
Beyaz Saray’da “Gazze“ zirvesi Netanyahu, Trump’ın teklifini kabul etti
Beyaz Saray'da "Gazze" zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti
20:19
Rusya’nın Ukrayna’daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
19:50
Netanyahu, Trump ile görüşürken saldırdığı ülkeyi arayıp özür diledi
Netanyahu, Trump ile görüşürken saldırdığı ülkeyi arayıp özür diledi
19:24
Erdoğan’dan iş arayan gençlere müjde Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz
19:09
Bolu Belediye Başkanı Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 23:26:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.