Kahramanmaraş depremi mağduru Döne Kaya, 'Adalet Nöbeti'ni Ankara'da sürdürdü - Son Dakika
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Kahramanmaraş depremi mağduru Döne Kaya, 'Adalet Nöbeti'ni Ankara'da sürdürdü

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, başlattığı 'Adalet Nöbeti'ni Ankara Kuğulu Park'ta sürdürdü. Kaya, yetkililerin deprem ve yangınlar karşısında yetersiz kaldığını belirterek, adalet talebinde bulundu.

23.06.2024 13:55
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(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve dokuz aylık yeğenini kaybeden Döne Kaya, başlattığı 'Adalet Nöbeti'ni Ankara Kuğulu Park'ta sürdürdü. Kaya, "6 Şubat'ta AFAD yoktu, Kızılay yoktu dedik, bugün Diyarbakır ve Mardin yangınları için itfaiye yoktu, ambulans yoktu diyoruz" dedi.

Döne Kaya, 8 hafta önce başlattığı 'Adalet Nöbeti'ne bu kez Ankara Kuğulu Park'ta devam etti. Kaya, yaptığı açıklamada, "Bütün sorumlular ortada ancak değişen hiçbir şey yok. Yarın yine AFAD yoktu, itfaiye yoktu, Kızılay yoktu diyeceğiz. Bizleri korumakla yükümlü olan yetkililer, ne 6 Şubat'ta ne Mardin-Diyarbakır'da sahada yoktular" dedi.

Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Yaşından dolayı bir şekilde çıkarılıyorlar ve biz sadece müteahhidin sorumlu olmasını istemiyoruz. Tek suçlu o olmadığını biliyoruz. O izinleri veren bütün kamu personellerinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü kamu personelleri, deprem bölgesinde hala aynı binaların tekrardan dikilmesi için imza atıyorlar ve Hatay, 8. depremini yaşadı: Yarın 9. depremini de yaşayacak. Aynı kamu görevlileri, o binaları diktiği için yine yıkılacak. Biz tekrardan ölmek istemiyoruz. Benim kız kardeşim oraya devletin atadığı polis memuru olarak görev için gitti ve biz orada kaybettik. Ancak devlet gelip kendi kamu çalışanını bile kurtarmadı. Yarın sizin çocuklarınız da oraya görev için gidebilir ve aynı acıları yaşayabilirsiniz. Lütfen deprem davalarını takip edelim ve hep birlikte adalet isteyelim. Çünkü 6 Şubat depremlerinde gördük ki 99 depremlerinden ders çıkarmamışız. Umarım 6 Şubat depremlerinden ders çıkarabiliriz. Çünkü Türkiye'nin geçmişinden bugüne kadar hiçbir depreminde 53 bin insan ölmedi. O da verilen resmi sayı bizlere."

Kahramanmaraş depremi mağduru Döne Kaya, \'Adalet Nöbeti\'ni Ankara\'da sürdürdü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depremi mağduru Döne Kaya, 'Adalet Nöbeti'ni Ankara'da sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi mağduru Döne Kaya, 'Adalet Nöbeti'ni Ankara'da sürdürdü - Son Dakika
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