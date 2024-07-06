Kahramanmaraş Depremzedeleri Hala Kayıp Yakınlarını Arıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremzedeleri Hala Kayıp Yakınlarını Arıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen, depremzedeler hala kayıp yakınlarını aramaya devam ediyor. Depremde kaybolan çocuklarını bekleyen ailelerin acısı dinmedi. Hatay'da İlke Apartmanı ve Saitbey Sitesi'nde kaybolan yakınlarını arayan depremzedeler, detaylı arama yapılması ve kaybolanların bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

06.07.2024 16:29
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin üzerinden 17 ay geçti. Depremzedelerin kaybolan yakınlarını arayışı sürüyor. Oğlu, gelini ve torunundan haber alamayan Selahattin Kılıç, "Tam 17 aydır çocuklarımızı bekliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz ilk günden beri yanıyoruz. Kalbimiz ciğerlerimiz yanıyor, çocuklarımız için" derken; İlke Apartmanı'nda yakınlarını arayan bir yurttaş, "Bir mezar taşını çok gördüler" ifadelerini kullandı. Saitbey Sitesi'nde 11 yaşındaki yeğeninden haber alamayan Derya Kısacık ise "11 yaşındaki Emir Batu Küçük'ün canlı veya cansız bedenine ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum, Emir Batu Küçük bir an önce bulunsun ve yeri belli olsun" diye konuştu.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinin üzerinden 17 ay geçti. En az 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı depremde kaybolan yakınlarını arayan depremzedelerin acısı hiç dinmedi.

Hatay'da İlke Apartmanı ve Saitbey Sitesi'nde kaybolan yakınlarını arayan depremzedeler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Tam 17 aydır çocuklarımızı bekliyoruz"

Hatay'da Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan İlke Apartmanı'nda ikamet eden 25 vatandaştan 17 aydır haber alınamıyor. 17 aydır oğlu Mustafa, gelini Hasret ve torunu Asel Kılıç'ı arayan Selahattin Kılıç, şöyle konuştu:

"Oğlumun apartmanı ilk dakikalarda maalesef yerle bir oldu. Oğlum Mustafa, gelinim Hasret (gelinim ikizlere hamileydi), torunum Asel'i bulamadık. Depremde, o kadar araştırmamıza rağmen hastaneleri gezmemize rağmen bulamadık. Enkaz yerinde de yoklardı, bulamadık. Enkazı iki defa çevirdik, içinde de yoklardı. Hastane, hastane dolaştık, yoklardı. Hiçbir yerde bulamadık. Benim içimde zaten bir his vardı, ilk günden beri. Çocuklarım hayatta diye... Allah'ın izniyle, yine o his içimde. Yine, döneceklerini ben bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum... Tam 17 aydır, bugünde ayın 6'sı, bekliyoruz çocuklarımızı. İçimiz yandı, parçalandık biz. Psikolojik olarak yıprandık. Maalesef, ateş düştüğü yeri yakar. Biz ilk günden beri yanıyoruz. Kalbimiz ciğerlerimiz yanıyor, çocuklarımız için. Ama umudumuz Allah'tan. Kurban olayım Allah'a, hiçbir gün yitirmedik umudumuzu. İnşallah, Allah'ın izniyle dönerler bize. Başka bir beklentimiz yok."

"Bir mezar taşını çok gördüler"

İlke Apartmanı'nda yakınlarını arayan ismini vermek istemeyen yurttaş, "Hatay'da ilk 3 gün devlet yoktu. Apartman 3 gün boyunca yandı, söndürülemedi. Hastanelere, morglara, adli tıp dahil tüm yetkili kurumlara başvurdum. Ama bir iz bulamadık. Burada süreç iyi yönetilmedi. Yalnız bırakıldık. Bir an önce detaylı arama yapılsın. TBMM'de araştırma komisyonu kurulsun" diye konuştu. Depremde kaybolanlar araştırılsın önergesine AK Parti ve MHP'nin ret oyu verdiğini hatırlatan yurttaş, "Allah aynı acıları yaşatsın. Bir mezar taşını çok gördüler" dedi.

"11 yaşındaki Emir Batu Küçük bir an önce bulunsun"

Kahramanmaraş'taki Saitbey Sitesi'nde kız kardeşini, eniştesini ve 3 yeğenini kaybeden Derya Kısacık, "Kız kardeşim, eşi ve çocukları enkazdan 6 gün çıkarıldı, defnettik. Ama 11 yaşındaki Emir Batu Küçük'ün canlı veya cansız bedenine ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum, Emir Batu Küçük bir an önce bulunsun ve yeri belli olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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