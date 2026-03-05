Kahramanmaraş'ta cinayet sanığına 18 yıl hapis - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta cinayet sanığına 18 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta cinayet sanığına 18 yıl hapis
05.03.2026 17:57
Kahramanmaraş'ta Mesut Kazancı'nın ölümüyle ilgili sanık Gül Ahmet Irmalı 18 yıl hapis cezası aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 1 çocuk babası Mesut Kazancı'nın (29), su istediği iş yerinde çıkan tartışmada sopalarla dövülerek öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı (39), 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 5 sanık da hapse mahkum edilirken, Kazancı ailesi karara tepki gösterdi.

Olay, 6 Eylül 2024'te Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden su isteyen Mesut Kazancı'ya çalışanlar, dışarıdaki hortumdan su içebileceğini söyledi. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve çalışanlar Mesut Kazancı'ya sopalarla saldırmaya başladı. Kendisine saldıranlara su hortumu ile karşılık vermeye çalışan Mesut Kazancı, bir süre sonra aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Kazancı yerde hareketsiz şekilde yatarken 2 kişi, sopalarla vurmaya devam etti. O anlar, bir başka çalışan tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren Mesut Kazancı, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Görüntülerde; Kazancı'ya vuran Gül Ahmet Irmalı tutuklanıp cezaevine konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Gül Ahmet Irmalı ile Erman Nacar (44), Abdullah Harmancı (26), Veysel Deniz (40) ve Yusuf Ünlü (39) hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Nacar'ın kardeşi Hacer Danıştı (36) hakkında 'Suç delillerini yok etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

KARAR DURUŞMASI

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Mesut Kazancı'nın eşi Sena Kazancı, babası Ahmet Kazancı, annesi Gül Kazancı ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıkların yer almadığı duruşmaya; Gül Ahmet Irmalı, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

'OLAYIN KURBANIYIM'

Duruşmada son sözü sorulan Gül Ahmet Irmalı, "Olay yerine araç satmak için gitmiştim, başıma bu kaza geldi. Bu kavgayı dışarıdan izliyordum, bir anda kendimi kavganın ortasında buldum. Maktul dışarı çıktığında almış olduğu darbelerden dolayı sendeliyordu. Beni, kendisini darp edenlerden sandığı için bana vurunca ben de ona vurdum. Benim vurmam dışında birçok darbeye maruz kalmıştı. Burada hangi darbenin sebep olduğu bilinmemektedir. Amacım, kesinlikle öldürmek değildi. Çok pişmanım. Diğer sanıklar da delilleri yok ederek suçun tamamının benim üstümde kalmasını istiyorlar. Diğer sanıklar da aynı suçtan yargılanıyor ama sadece ben tutukluyum. Olayın kurbanıyım" dedi. Kazancı'nın ailesi ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

TUTUKSUZ SANIKLARA CEZA

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Gül Ahmet Irmalı'yı 'haksız tahrik' altında 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar Erman Nacar, Abdullah Harmancı, Veysel Deniz ve Yusuf Ünlü hakkında 'İştirak halinde kasten yaralama' suçundan 4 ay 15'er gün, Hacer Danıştı ise 'Suç delillerini yok etmek' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'4 AY CEZA NE DEMEK'

Duruşma sonrası Kazancı ailesi, karara tepki gösterdi. Mesut Kazancı'nın eşi Sena Kazancı, yetim kalan çocuğunun fotoğraflara bakarak 'Baba' dediğini belirterek, "Nereden bileceksiniz benim çektiğim acıyı, nereden bileceksiniz? Katillerin hepsini savundunuz. 4 ay ceza ne demek? Ne demek 4 ay ceza?" dedi.

'SENİN KANIN YERDE KALMAZ'

Anne Gül Kazancı ise en başından beri adalete güvendiklerini belirterek, "'Adalet' dedik, adalet verdi 4 ay. Mezarına gidecektim. Sabah gittim mezarına, 'Sana hayırlı haberle geleceğim Mesut' dedim. Ciğerim hiç kaygı etme, senin kanın yerde kalmaz inşallah" diye konuştu.

Baba Mesut Kazancı da diğer sanıklara verilen 4 ay cezanın adalet olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Gül Ahmet, Güncel, Son Dakika

