Kahramanmaraş\'ta Deprem Davası Süreç Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yıkılan Sadi Bey Sitesi davasında yapı denetim şirketi yöneticileri hakkında suç duyurusu.

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 44 kişinin yaşamını yitirdiği 1'i tutuklu 8 kişinin yargılandığı Sadi Bey Sitesi davasında mahkeme heyeti, sitenin inşaatının denetimini yapan ikinci yapı denetim şirketi yetkilileri hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu müteahhit Hasan Çam (55), taraf avukatları ile sitede yakınlarını kaybedenler katıldı. Aynı suçtan yargılanan yapı denetim görevlisi Yavuz K. (57), yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y.'nin (35) yaşadıkları şehirlerden SEGBİS sistemi ile bağlandığı duruşmaya; diğer tutuksuz sanıklar şantiye şefleri Murat K. (41), Halil İbrahim U. (36) ve yapı denetim şirketi sahibi Halil Y. (57) ile 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz sanıklar Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. (48) ve Müdür Yardımcısı Serap B. (43) katılmadı.

'8 ASLİ KUSURLU VARA AMA SADECE BEN TUTUKLUYUM'

Duruşmada, sanıklardan bir önceki duruşmada mahkeme savcısının verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Hasan Çam, önceki savunmalarını tekrar ederek marketçilik yaptığını ve suçuz olduğunu belirtti. Binanın 15'e yakın mühendis tarafından denetlendiğini ifade eden Çam, "Burada en az 8 kişi asli kusurluyuz, ancak sadece ben tutukluyum ve 3 yıldır hapis yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'YERİNDE BİR İNCELEME YAPMADIM'

Melike Y. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "Ben teknik verileri kontrol ederek imza atıyordum. Kahramanmaraş küçük bir yer olduğu için iş arayışım vardı, tüm yerlerde bu şekilde kabul ediyordu, teknik veriler doğrultusunda da demir ve beton laboratuvardan onaylı olarak geliyordu. Ben inşaat mühendisiyim, evrak üzerinden imza atıyordum yerinde bir inceleme yapmadım. Bilinçli olarak bir şey yapmadım, o an gittiğimde de yapı denetim kanununa bakmadım, sorumluluklarıma bakmadım" diyerek savunmasını yaptı.

'BİZDEN SONRA TESLİM ALAN ZBK'NIN DA DOSYAYA GİRMESİNİ İSTİYORUM'

Yavuz K. da inşaatı yüzde 80'ine kadar sürdürdükten sonra bıraktığını belirterek, "Benden sonra ZBK devam etti, ZBK yapı denetim şirketinin denetçileri mimar mühendisi kim var bilmiyorum, ben sadece Sehay Yapı Denetimde Halil Y.'yi tanıyorum, kendisi şirketin yetkilisi ve aynı zamanda makine mühendisi. Bizden sonra teslim alana ZBK yapı denetim şirketinin de dosyaya girmesini isterim" dedi.

Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti; Hasan Çam'ın tutukluluk halinin devamına, 31 Temmuz 2025 tarihli Pamukkale Üniversitesi bilirkişi raporuna göre ruhsat ve yapı kullanım izin belgesinde imzası bulunan Sehay Yapı Denetim Şirketinin 08 Şubat 2017 tarihli iş feshinden yaklaşık 10 ay sonra işi devralan ZBK Yapı Denetim Şirketi denetçileri ve mühendislerinin tespit edilerek haklarında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, Halil Y.'nin şirket yetkilisi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının nelerden ibaret olduğuna ve bu bağlamda yapının yıkılmasına etken davranışlarının bulunup bulunmadığına ilişkin bilirkişi kurulundan ek rapor alınmasına karar verip duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Deprem, Güncel, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:32:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Deprem Davası Süreç Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.