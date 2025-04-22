Kahramanmaraş\'ta Deprem Davasında Hapis Cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan, 69 kişinin hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı davasında, binayı yapan Başak Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı (82) ile binanın yapımında görev alan Atilla Öz (63) 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 sanık beraat etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki 8 katlı Hacı Ömer Apartmanı'nda 69 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Binanın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Çetin Kurt (65), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanık İsmet Koyuncular'ın (83) yer almadığı duruşmaya, Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, başka dosyadan tutuklu oldukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

'ÖĞRETMENİM MÜTEAHHİTLİK YAPMADIM'

Son sözleri sorulan sanıklardan Tevfik Tepebaşı, suçlamaları kabul etmedi. İlgili yönetmeliklere göre inşaatın yapımında görevli olanların sorumluluğunun 15 yıl olduğunu, bilirkişi raporunu da kabul etmediğini belirten Tepeaşı, "Öğretmenim, müteahhitlik yapmadım. Öğretmen olduğum için zaten bakanlık bana müteahhitlik yaptırmazdı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Atilla Öz de suçsuz olduğunu belirtip, beraatini talep etti. Kooperatifin yönetiminde yer almadığını sadece üyesi olduğunu belirten Öz, "Kooperatifte yönetimde değilim, benim binanın yapımıyla alakam yok. Yakınları ölmüş 2 kişi, 'Biz evi Atilla'dan aldıklarını duyduk' lafı üzerine suçlanıyorum" diye konuştu.

Çetin Kurt ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtip, beraatini talep etti.

SAVCI, BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA İSTEDİ

Mahkeme savcısı, mütalaasında tüm sanıkların binanın yönetmeliklere aykırı şekilde yapılmasında ve yıkıma yol açan ihmallerde sorumluluk taşıdığını, olay yeri tespitleri, bilirkişi raporları, tanık ve müşteki beyanları, yapı ruhsatı ve kooperatif sicil kayıtları birlikte değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğundan 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'ü 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 14 yıl 5 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıp tutuklanmalarına; İsmet Koyuncular ile Çetin Kurt'un beraatine karar verdi.

'KARAR YETERSİZ'

Duruşma sonunda yakınlarını kaybedenlerin avukatı Naim Eminoğlu, cezanın yetersiz ve eksiksiz olduğunu belirterek, "Deprem dosyalarında verilecek karar, bilinçli taksirle değil olası kastla olmalıdır. Çünkü bilinçli taksirle apartmanda katledilen 69 kişi için tek bir ceza veriyorsun, olası kastla her biri için ayrı ayrı ceza veriliyor. Bu bakımdan itirazlarımızı da yapacağız bu dosyaya ilişkin. Karar yetersiz. Belediye yetkilileri, bakanlık yetkilileri, tüm sorumlular yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.