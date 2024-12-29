Kahramanmaraş'ta Kayak Sezonu Coşkusu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kayak Sezonu Coşkusu

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Kahramanmaraş'ta yağan karla birlikte Yedikuyular Kayak Merkezi, hem yerel hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Modern bungalovlar ve çeşitli kayak pistleri ile önemli bir kış turizmi destinasyonu haline gelen merkezde, ziyaretçiler eğlenceli bir gün geçiriyor.

29.12.2024 12:40  Güncelleme: 12:45
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Vatandaşlar kayağa akın etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşlar kar yağışı sonrası Ahır Dağı zirvesindeki kayak merkezine akın etti.

Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi, kış sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Şehir merkezine sadece 17 kilometre mesafedeki Ahır Dağı'nın zirvesindeki kayak merkezi, son kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Bölgeye Kahramanmaraşlıların yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaş geldi. Bu yıl, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde konaklama seçenekleri de genişletildi. Ziyaretçiler, karla kaplı dağların manzarası eşliğinde 35 bungalov evde konaklayarak doğayla iç içe bir tatil yapabilecek. Modern imkanlarla donatılmış bungalov evler, her yaştan misafir için hem huzurlu hem de keyifli bir deneyim sunuyor.

Merkezde farklı zorluk seviyelerine uygun kayak pistleri ve kızak alanları, amatör ve profesyonel kayakçılar için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Pistlerde kayak ve snowboard yapanlar karın tadını çıkarırken, kızakla kaymayı tercih edenler de eğlenceli anlar yaşıyor. Özellikle çocuklu aileler, kızak pistlerinde doyasıya vakit geçiriyor.

Kayak merkezi, sadece spor yapma fırsatı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kış mevsimini sevenlerin buluşma noktası oluyor. Ziyaretçiler, sıcak içeceklerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarırken, bölgedeki kafeteryalarda yerel lezzetleri de deneyimleyebiliyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçiriyor. Bölge, kış turizmi açısından Doğu Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiş durumda.

Yedikuyular Kayak Merkezi yetkilileri, kar sezonunun devam ettiği süre boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı. Vatandaşlar, hem sportif faaliyetlerle hem de düzenlenecek organizasyonlarla dolu dolu bir sezon geçirecek.

Şehir merkezine yakınlığı sayesinde kolayca ulaşılabilen kayak merkezine, karayolu boyunca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde güvenli bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Ayrıca, bölgede 7/24 hizmet veren sağlık ve güvenlik ekipleri, misafirlerin rahat bir şekilde vakit geçirmesi için çalışıyor.

Osmaniye'de gelen Bahar Kıl, "Çocuklarımı eğlendirmek için buraya geldik bir villa kiraladık ve güzel bir gün geçireceğiz inşallah" dedi.

Cengiz Akgül ise, "Ambiyans çok güzel, şehrin stresini gelip burada çocuklarla beraber atıyoruz" diye konuştu.

Yasin Gül, "Kayak severleri bekliyoruz burada konaklama bölümümüz var ve yöresel lezzetlerimizi de sunuyoruz. Çevre illerden misafirleri bekleriz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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