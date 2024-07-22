Kahramanmaraş\'ta Otomobilin Önüne Atladı, Yüzünden Yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi ile birlikte manzarayı seyrederken, hareket eden içerisinde çocuklarının bulunduğu otomobilin önüne atlayıp durdurmaya çalışan İsmail Serçe (36), yüzünden yaralandı. İsmail Serçe'nin (36) bacağından alınan doku, yüzüne nakledildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan İsmail Serçe bir ay önce eşi Emine ve 2 çocuğu ile birlikte Kahramanmaraş'a bir mesire alanına gitti. Piknik yaptıktan sonra dönüş yolunda yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için duran İsmail Serçe, eşi ile birlikte otomobilden indi. Bu sırada içerisinde çocuklarının bulunduğu otomobil hareket etti. İsmail Serçe, aracı durdurmak için önüne atladı ve altında metrelerce sürüklendi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Akciğeri hasar gören ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yırtıklar oluşan Serçe, ilk olarak Göğüs Cerrahi Uzmanı Onur Bayrakçı tarafından ameliyata alındı. Göğüs tüpü takılan Serçe, hasar gören yüzü için de plastik cerrahi ekibi tarafından operasyona alındı. 5 saat süren operasyonla Serçe'nin bacağından alınan doku, yüzüne nakledildi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YİNE AYNISINI YAPARDIM'

İsmail Serçe, olay günü eşi ile birlikte yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için durduğunu ve bu sırada otomobilin bir anda hareket ettiğini söyledi. Otomobilin önüne atladığını belirten Serçe, bu sırada yanında bulunan bir akrabasının da el frenini çekerek otomobili durdurmayı başardıklarını söyledi.

Tedavi sürecinin devam ettiğini ve yine olsa tekrar aynı şeyi yapacağını anlatan Serçe, "Ailemle ile birlikte pikniğe gitmiştik. Yüksek bir yer vardı. Eşim ile birlikte aşağı inip manzarayı seyretmek istedik. O esnada çocuklarımda aracın içerisindeydi. Biz manzarayı izlerken arkamı döndüm ki aracım bana doğru geliyordu. O sırada çocuklarımın da çığlığını duydum. O sırada aracın önüne atladım, yoksa uçuruma doğru gidiyordu. Çocuklarım da içerisinde olduğu için gereken şeyi yaptım. Aracı durdurdum biraz yanımda bir akrabamızda vardı o da koşup el frenini çekti. Allah muhafaza eğer durduramasak uçuruma doğru gidecekti. Aracın altında kaldım, yüzümde ve vücudumda yaralar oldu. Buraya getirdiklerinde iç kanaması geçiriyordum. Kaburgalarımda kırık vardı ve yüzümde ciddi hasar almıştı. Sonra doktorumuz sağ olsun yüzümü ameliyat yaptılar. Süreç iyi geçti çok şükür" dedi.

'DOKUNUN KALIN OLMASINDAN DOLAYI İNCELTME AMELİYATI YAPACAĞIZ'

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, hastanın kırıkları nedeniyle zor bir ameliyat olduğunu ve ilerleyen süreçlerde bacaktan alınan dokunun kalın olmasından dolayı inceltme ameliyatı yapacaklarını vurgulayarak, "Hastamız bir kaza sonucu bize geldi ve yüzünün sol kısmında bir doku defekti vardı. Biz bacağından aldığımız doku ile yüzüne naklederek iyileştirdik. Şu an 3'üncü haftasında herhangi bir sorun da olmadı. Ameliyatımız güzel geçti. 5-6 saat kadar ameliyatı sürdü ve kırıkları da vardı. O açıdan bizim için zor da bir ameliyattı. Hastamıza bir süre sonra bir inceltme ameliyatı da olacak. Doku, bacağından aldığımız için kalın bir doku" diye konuştu.